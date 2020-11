Oroscopo Paolo Fox domani | Mercoledì 4 novembre 2020 | Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

OROSCOPO PAOLO FOX DOMANI – Molti italiani tutti i giorni vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox ogni giorno propone le sue previsioni in tv (in trasmissioni Rai come Mezzogiorno in Famiglia e I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele). Cosa prevedono le stelle per la giornata di domani? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di domani, mercoledì 4 novembre 2020, per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci:

BILANCIA

Cari Bilancia, per voi domani ci sarà una bella combinazione tra Luna e Venere: giornata ottima per i sentimenti. Sul fronte del lavoro, non siete in un bel periodo, ma in arrivo ci sono dei cambiamenti!

SCORPIONE

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (mercoledì 4 novembre 2020), ci potrebbero essere dei momenti di agitazione per discussioni banali e vorrete chiarimenti. Sul fronte del lavoro, se c’è qualcuno che vuole pestarvi i piedi, cercate di evitarlo!

SAGITTARIO

Cari Sagittario, nelle prossime ore ci sarà ancora qualche piccola tensione in amore, ma presto tutto potrebbe risolversi per il meglio. Lavoro? È un periodo di recupero anche per i contatti. Avanti così, siete sulla strada giusta.

CAPRICORNO

Cari Capricorno, domani (4 novembre 2020) con una persona molto vicina potreste avere un rapporto complesso. Sul fronte del lavoro, cercate di non fare passi falsi. Fate attenzione ai soldi.

ACQUARIO

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (4 novembre 2020), non sottovalutate i nuovi incontri. La giornata si prospetta promettente per quanto riguarda i sentimenti. Sul fronte lavoro, ottima intesa con i nati sotto il segno dei Gemelli e della Bilancia.

PESCI

Cari Pesci, incontri interessanti in arrivo, potreste vivere delle sensazioni particolari. Per quanto riguarda il lavoro, Mercurio sarà favorevole a partire dal giorno 10 del mese di novembre.

IL SEGNO FORTUNATO DI DOMANI, 4 NOVEMBRE 2020, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani, è quello dell’Acquario: non sottovalutate i nuovi incontri in amore, si prospettano buone giornate. Bene anche il lavoro.

