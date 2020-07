Oroscopo Paolo Fox domani | Mercoledì 29 luglio 2020 | Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

OROSCOPO PAOLO FOX DOMANI – Sono molti gli italiani che tutti i giorni vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox ogni giorno propone le sue previsioni in tv (in trasmissioni Rai come Mezzogiorno in Famiglia e I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele). Cosa prevedono le stelle per la giornata di domani? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di domani, mercoledì 29 luglio 2020, per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci:

BILANCIA

Cari Bilancia, Venere favorisce i nuovi incontri secondo Paolo Fox, la giornata di domani sarà importante per dei cambiamenti, anche se accusate un po’ di stanchezza, magari riposatevi in serata. Rallentamento nel campo professionale, a causa di Mercurio negativo.

SCORPIONE

Cari Scorpione, dovete cercare di essere cauti in amore, soprattutto se avete problemi nella vita di coppia, provate a risolverli parlando con calma e senza fraintendimenti. Occhio alle spese in questo periodo, gestite bene le uscite.

SAGITTARIO

Cari Sagittario, la Luna è positiva e favorisce i sentimenti secondo il guru delle stelle, approfittatene, anche per avviare nuove storie d’amore. Sul lavoro le nuove proposte potrebbero essere molto allettanti, valutate bene le vostre mosse.

CAPRICORNO

Cari Capricorno, arriva un periodo di grandi cambiamenti, scelte importanti in vista, soprattutto per l’amore. Per quanto riguarda il lavoro, c’è qualcosa che non va, ma troverete la vostra strada.

ACQUARIO

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di domani di Paolo Fox per voi arriva un po’ di malinconia, ma recupererete lo stato d’animo nei prossimi giorni, l’importante è mantenere la calma ed evitare di peggiorare la vostra situazione.

PESCI

Cari Pesci, quella di domani per voi sarà una giornata agitata, siete un po’ nervosi e insofferenti, concludete in fretta le discussioni senza dare modo a chi è contro di voi di innalzare altri castelli a proprio favore. Per quanto riguarda il lavoro avete bisogno di recuperare energie.

IL SEGNO FORTUNATO DI DOMANI, 29 LUGLIO 2020, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani, è quello della Bilancia: Venere favorisce gli incontri, approfittatene.

