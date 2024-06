Oroscopo Paolo Fox domani | Mercoledì 26 giugno 2024 | Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

OROSCOPO PAOLO FOX DOMANI – Molti italiani tutti i giorni vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox propone le sue previsioni in diretta tv (spesso è ospite in trasmissioni Rai come I fatti vostri) o in radio (da anni ha una rubrica su LatteMiele). Previsioni che poi troviamo online. Ma cosa classificare le stelle per la giornata di domani? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di domani, mercoledì 26 giugno 2024, per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci presenti online:

BILANCIA

Cari Bilancia, c’è un po’ di confusione in amore, non sai cosa dire o fare. Sei critico con tutti e diffidente, questo modo di essere porta solo problemi. Non chiuderti in te stesso, esci allo scoperto e affronta tutto ciò che ti capita, ci vuole tempo ma le cose torneranno a girare per il verso giusto.

SCORPIONE

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (mercoledì 26 giugno 2024), siate calmi, c’è la possibilità di affrontare devi viaggi utili. Una buona notizia arriverà da una persona cara. E’ probabile che si trasformi in realtà un sogno che coltivate da tempo, ma fate attenzione, non potrà durare per sempre.

SAGITTARIO

Cari Sagittario, per ascoltare le richieste degli altri dovete metterci tutta l’attenzione possibile. Tuttavia, non lasciate che qualcuno possa approfittarsi di voi. Vanno bene i propositi purché siano realistici, a questo punto metteteci determinazione.

CAPRICORNO

Cari Capricorno, in questa giornata vi sentite più sicuri, questo vuol dire che dovete approfittarne per studiare alcune proposte e mettere in atto i vostri piani. Nel lavoro ci sono troppi compromessi poco chiari, è giusto esserne consapevoli. Studiate ogni offerta prima di accettare.

ACQUARIO

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (mercoledì 26 giugno 2024), in amore tutto torna a funzionare al meglio, grazie alla presenza di Marte e Venere favorevoli. Fate attenzione, però, ai nuovi rapporti e ai nuovi progetti.

PESCI

Cari Pesci, in questa giornata qualcuno potrebbe provare ad obbligarvi ad accettare il suo punto di vista. Potreste subire forti pressioni, affinché possiate rivelare le vostre debolezze o fragilità, o raccontare qualcosa di privato. In caso di tensioni familiari, non perdete mai di vista la stima che vi lega.

IL SEGNO FORTUNATO DI DOMANI, 26 GIUGNO 2024, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani, è quello dell’Acquario: in amore tutto torna a funzionare al meglio. Favoriti i nuovi progetti.