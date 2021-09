Oroscopo Paolo Fox domani | Mercoledì 22 settembre 2021 | Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

OROSCOPO PAOLO FOX DOMANI – Molti italiani tutti i giorni vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox propone le sue previsioni in diretta tv (spesso è ospite in trasmissioni Rai come Mezzogiorno in Famiglia e I fatti vostri) o in radio (da anni ha una rubrica su LatteMiele). Previsioni che poi troviamo online. Ma cosa prevedono le stelle per la giornata di domani? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di domani, mercoledì 22 settembre 2021, per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci presenti online:

BILANCIA

Cari Bilancia, giornata da prendere decisamente con le pinze. Avete tanti impegni da portare a termine e a volte avete la sensazione di non riuscire a darvi delle priorità, per cui restate travolti dal da farsi. Cercate di non sovraccaricarvi, anche perché nei prossimi giorni sarete chiamati a prendere una scelta non di poco conto.

SCORPIONE

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (mercoledì 22 settembre 2021), con l’influsso di Venere i sentimenti volano alla grandissima e potete togliervi belle soddisfazioni. Sta a voi dare il massimo e dimostrare quanto valete. Sul lavoro evitate di concentrarvi su situazioni che non vi entusiasmano.

LA TABELLA PER CALCOLARE L’ASCENDENTE

SAGITTARIO

Cari Sagittario, giornata positiva, d’altronde vivete un periodo ricco di opportunità da cogliere al volo. Bene anche l’aspetto emotivo: rischiate di innamorarvi! Se c’è una persona che vi piace, non siate timidi e fatevi avanti, d’altronde se siete single che avete da perdere? Un po’ di faccia tosta nella vita serve sempre.

TUTTI GLI OROSCOPI DI PAOLO FOX

CAPRICORNO

Cari Capricorno, questa Luna è dissonante e potrebbe creare qualche battibecco piuttosto fastidioso. In particolare nei rapporti con il partner non c’è giorno senza che litighiate anche in maniera piuttosto forte e animosa. Ma si dice che l’amore non è bello se non è litigarello! Attenzione sul lavoro, guardatevi intorno.

ACQUARIO

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (22 settembre 2021), sul lavoro siete carichi e vi sentite molto produttivi: è il momento di portare avanti i vostri progetti e realizzare qualcosa di davvero speciale. Attenzione a qualche contrattempo, che potrebbe causare discussioni con il partner.

LE AFFINITÀ DI COPPIA PER TUTTI I SEGNI ZODIACALI

PESCI

Cari Pesci, si registrano dei problemi all’interno della coppia, ma per fortuna nulla di insuperabile. Cercate di parlarvi e chiarire. Dovete inoltre fare attenzione al denaro, perché ultimamente ne avete speso troppo e ora il piatto piange. Risparmiate sulle cose futili. Sul lavoro periodo poco produttivo.

L’OROSCOPO DI FOX 2021

IL SEGNO FORTUNATO DI DOMANI, 22 SETTEMBRE 2021, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani, è quello del Sagittario: tante opportunità da cogliere al volo.

LE PREVISIONI DI DOMANI PER ARIETE, TORO, GEMELLI, CANCRO, LEONE E VERGINE

L’OROSCOPO DELLA SETTIMANA