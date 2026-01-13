Oroscopo Paolo Fox domani | Mercoledì 14 gennaio 2026 | Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

OROSCOPO PAOLO FOX DOMANI – Molti italiani tutti i giorni vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox propone le sue previsioni in diretta tv (spesso è ospite in trasmissioni Rai come I fatti vostri) o in radio (da anni ha una rubrica su LatteMiele). Previsioni che poi troviamo online. Ma cosa classificare le stelle per la giornata di domani? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di domani, mercoledì 14 gennaio 2026, per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci presenti online:

BILANCIA

Cari Bilancia, non potete più rimandare una scelta importante, soprattutto in ambito lavorativo. Venere vi aiuta nei rapporti, ma solo se siete sinceri fino in fondo. In amore è il momento di capire cosa volete davvero: stabilità o libertà?

SCORPIONE

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (mercoledì 14 gennaio 2026), nulla è superficiale, tutto è intenso. Per quanto riguarda il lavoro, potete chiudere un capitolo e aprirne uno nuovo, ma serve coraggio. In amore le passioni sono forti. Energia potente.

LA TABELLA PER CALCOLARE L’ASCENDENTE

SAGITTARIO

Cari Sagittario, questo cielo favorisce viaggi, studi, nuovi orizzonti lavorativi. È il momento di credere di più in voi stessi. In amore c’è bisogno di sincerità. Le coppie che condividono obiettivi si rafforzano. Ottimismo in crescita.

CAPRICORNO

Cari Capricorno, siete forti ma stanchi. Avete dato molto e ora il cielo vi chiede di rallentare un attimo per capire dove state andando. Per quanto riguarda il lavoro, siete affidabili e concreti, ma non caricatevi di tutto da soli. In amore c’è bisogno di più emozione.

ACQUARIO

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (mercoledì 14 gennaio 2026), il cielo vi spinge verso il cambiamento. Idee nuove, progetti alternativi, voglia di rompere gli schemi. Per quanto riguarda il lavoro, potete fare scelte coraggiose. Buona energia mentale.

PESCI

Cari Pesci, siete in sintonia con le emozioni e con l’intuito. Questo è un cielo che parla di sogni, ma anche di concretezza: dovete imparare a dare forma a ciò che sentite. Per quanto riguarda il lavoro, arrivano conferme, anche piccole, ma importanti.

IL SEGNO FORTUNATO DI DOMANI, 14 GENNAIO 2026, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani, è quello del Sagittario: questo cielo favorisce viaggi, studi, nuovi orizzonti lavorativi.