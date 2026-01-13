Oroscopo Paolo Fox domani | Mercoledì 14 gennaio 2026 | Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine

OROSCOPO PAOLO FOX DOMANI – Molti italiani tutti i giorni vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox propone le sue previsioni in diretta tv (spesso è ospite in trasmissioni Rai come I fatti vostri) o in radio (da anni ha una rubrica su LatteMiele). Previsioni che poi vengono riportate online da diverse testate. Cosa prevedono le stelle per la giornata di domani? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di domani, mercoledì 14 gennaio 2026, per i segni di Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine presenti online:

ARIETE

Cari Ariete, tornate protagonisti. Marte vi rende combattivi, ma attenzione a non trasformare l’energia in impulsività. Per quanto riguarda il lavoro, potete ottenere una conferma importante, soprattutto se avete seminato bene nei mesi scorsi. In amore c’è bisogno di chiarezza: se qualcosa non funziona, è il momento di dirlo senza paura.

TORO

Cari Toro, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (mercoledì 14 gennaio 2026), Saturno vi invita a essere più responsabili, soprattutto sul piano economico. È un momento utile per sistemare conti, progetti e anche rapporti familiari. In amore c’è qualche dubbio. Chi è solo potrebbe ripensare a una persona del passato.

GEMELLI

Cari Gemelli, la mente corre veloce e le opportunità non mancano di certo. Mercurio in queste ore di gennaio vi rende brillanti, comunicativi, perfetti per chi lavora con le parole, i contatti, i viaggi. È il momento giusto per proporre idee, fare richieste, chiarire situazioni rimaste in sospeso. Energia in crescita.

CANCRO

Cari Cancro, la Luna nel corso di queste ore di gennaio 2026 amplifica le sensazioni e vi rende più sensibili del solito. Per quanto riguarda il lavoro, potreste sentirvi messi alla prova, ma non è il momento di mollare: quello che state costruendo richiede pazienza.

LEONE

Cari Leone, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (mercoledì 14 gennaio 2026), questo è un cielo che vi restituisce forza e voglia di emergere. Per quanto riguarda il lavoro, arrivano riconoscimenti o nuove responsabilità: accettale con coraggio. Attenzione solo agli scontri con figure autoritarie. I single sono favoriti negli incontri, soprattutto in ambienti nuovi.

VERGINE

Cari Vergine, state riorganizzando tutto: lavoro, emozioni, progetti. È una fase di revisione profonda. Qualcosa va lasciato andare per fare spazio al nuovo. C’è bisogno di leggerezza in amore: meno analisi, più cuore. Chi è solo potrebbe fare un incontro discreto ma promettente.

IL SEGNO FORTUNATO DI DOMANI, 14 GENNAIO 2026, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani, è quello dell’Ariete: dopo settimane in cui vi siete sentiti sotto pressione, ora tornate protagonisti.