Icona app
Leggi TPI direttamente dalla nostra app: facile, veloce e senza pubblicità
Installa
Banner abbonamento
Cerca
Ultimo aggiornamento ore 10:20
HomeLeggi il settimanalePoliticaEsteriCronacaRomaDiscutiamo!OpinioniEconomiaAmbienteSondaggiMilanoTVSportSpettacoliCostumeGossipLotterieOroscopoCinemaStasera in tvCalcioSerie ALavoroPensioniMeteoSaluteCucinaTecnologiaViaggiTurismoWorkshopNewsletter
Banner abbonamento
HomeLeggi il settimanalePoliticaEsteriCronacaRomaDiscutiamo!OpinioniEconomiaAmbienteSondaggiMilanoTVSportSpettacoliCostumeGossipLotterieOroscopoCinemaStasera in tvCalcioSerie ALavoroPensioniMeteoSaluteCucinaTecnologiaViaggiTurismoWorkshopNewsletter
About TPITPI ContattiPrivacy PolicyCookie Policy
Immagine autore
Gambino
Immagine autore
Telese
Immagine autore
Mentana
Immagine autore
Revelli
Immagine autore
Stille
Immagine autore
Urbinati
Immagine autore
Dimassi
Immagine autore
Cavalli
Immagine autore
Antonellis
Immagine autore
Serafini
Immagine autore
Bocca
Immagine autore
Sabelli Fioretti
Immagine autore
Guida Bardi
Home » Oroscopo
Oroscopo

Oroscopo Paolo Fox di domani per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine | Mercoledì 14 gennaio 2025

Immagine di copertina
di Giovanni Macchi
Immagine dell'autore

Oroscopo Paolo Fox domani | Mercoledì 14 gennaio 2026 | Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine

OROSCOPO PAOLO FOX DOMANI – Molti italiani tutti i giorni vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox propone le sue previsioni in diretta tv (spesso è ospite in trasmissioni Rai come I fatti vostri) o in radio (da anni ha una rubrica su LatteMiele). Previsioni che poi vengono riportate online da diverse testate. Cosa prevedono le stelle per la giornata di domani? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di domani, mercoledì 14 gennaio 2026, per i segni di Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine presenti online:

ARIETE

Cari Ariete, tornate protagonisti. Marte vi rende combattivi, ma attenzione a non trasformare l’energia in impulsività. Per quanto riguarda il lavoro, potete ottenere una conferma importante, soprattutto se avete seminato bene nei mesi scorsi. In amore c’è bisogno di chiarezza: se qualcosa non funziona, è il momento di dirlo senza paura.

TORO

Cari Toro, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (mercoledì 14 gennaio 2026), Saturno vi invita a essere più responsabili, soprattutto sul piano economico. È un momento utile per sistemare conti, progetti e anche rapporti familiari. In amore c’è qualche dubbio. Chi è solo potrebbe ripensare a una persona del passato.

LA TABELLA PER CALCOLARE L’ASCENDENTE
GEMELLI 

Cari Gemelli, la mente corre veloce e le opportunità non mancano di certo. Mercurio in queste ore di gennaio vi rende brillanti, comunicativi, perfetti per chi lavora con le parole, i contatti, i viaggi. È il momento giusto per proporre idee, fare richieste, chiarire situazioni rimaste in sospeso. Energia in crescita.

CANCRO

Cari Cancro, la Luna nel corso di queste ore di gennaio 2026 amplifica le sensazioni e vi rende più sensibili del solito. Per quanto riguarda il lavoro, potreste sentirvi messi alla prova, ma non è il momento di mollare: quello che state costruendo richiede pazienza.

oroscopo paolo fox domani

LEONE

Cari Leone, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (mercoledì 14 gennaio 2026), questo è un cielo che vi restituisce forza e voglia di emergere. Per quanto riguarda il lavoro, arrivano riconoscimenti o nuove responsabilità: accettale con coraggio. Attenzione solo agli scontri con figure autoritarie. I single sono favoriti negli incontri, soprattutto in ambienti nuovi.

VERGINE

Cari Vergine, state riorganizzando tutto: lavoro, emozioni, progetti. È una fase di revisione profonda. Qualcosa va lasciato andare per fare spazio al nuovo. C’è bisogno di leggerezza in amore: meno analisi, più cuore. Chi è solo potrebbe fare un incontro discreto ma promettente.

IL SEGNO FORTUNATO DI DOMANI, 14 GENNAIO 2026, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani, è quello dell’Ariete: dopo settimane in cui vi siete sentiti sotto pressione, ora tornate protagonisti.

LE PREVISIONI DI DOMANI PER BILANCIA, SCORPIONE, SAGITTARIO, CAPRICORNO, ACQUARIO E PESCI
L’OROSCOPO DELLA SETTIMANA
Giovanni Macchi
Mi piace scrivere e raccontare i fatti. Mi occupo di news, pop, sport, lotto, oroscopo e tv. Collaboratore di TPI
Immagine dell'autore
Ti potrebbe interessare
Oroscopo / Oroscopo Paolo Fox di domani per Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci | Mercoledì 14 gennaio 2026
Oroscopo / Oroscopo Branko oggi, martedì 13 gennaio 2026: le previsioni segno per segno
Oroscopo / Oroscopo Paolo Fox di oggi per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine | Martedì 13 gennaio 2026
Ti potrebbe interessare
Oroscopo / Oroscopo Paolo Fox di domani per Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci | Mercoledì 14 gennaio 2026
Oroscopo / Oroscopo Branko oggi, martedì 13 gennaio 2026: le previsioni segno per segno
Oroscopo / Oroscopo Paolo Fox di oggi per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine | Martedì 13 gennaio 2026
Oroscopo / Oroscopo Paolo Fox di oggi per Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci | Martedì 13 gennaio 2026
Oroscopo / Oroscopo Paolo Fox di domani per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine | Martedì 13 gennaio 2025
Oroscopo / Oroscopo Paolo Fox di domani per Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci | Martedì 13 gennaio 2026
Oroscopo / Oroscopo Branko oggi, lunedì 12 gennaio 2026: le previsioni segno per segno
Oroscopo / L’oroscopo di Paolo Fox della settimana (dal 12 al 18 gennaio 2026) per tutti i segni
Oroscopo / Oroscopo Paolo Fox di oggi per Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci | Lunedì 12 gennaio 2026
Oroscopo / Oroscopo Paolo Fox di oggi per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine | Lunedì 12 gennaio 2026
Ricerca