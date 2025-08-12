Oroscopo Paolo Fox domani | Mercoledì 13 agosto 2025 | Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

OROSCOPO PAOLO FOX DOMANI – Molti italiani tutti i giorni vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox propone le sue previsioni in diretta tv (spesso è ospite in trasmissioni Rai come I fatti vostri) o in radio (da anni ha una rubrica su LatteMiele). Previsioni che poi troviamo online. Ma cosa classificare le stelle per la giornata di domani? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di domani, mercoledì 13 agosto 2025, per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci presenti online:

BILANCIA

Cari Bilancia, siete in una fase di ricerca di equilibrio… e quando lo trovate, arriva sempre qualcosa a muovere le acque. Questa settimana vi invita a dire qualche “no” in più per proteggere tempo ed energie. In amore, il dialogo è più fluido, ma solo se smettete di rimandare conversazioni importanti. Ottimo momento per la creatività: una nuova idea potrebbe trasformarsi in progetto concreto.

SCORPIONE

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (mercoledì 13 agosto 2025), c’è qualcosa che bolle in pentola… e voi siete maestri nel mantenere un certo mistero. Questa settimana può portarvi una notizia che aspettavate, ma che cambia alcune dinamiche. Sul lavoro, più determinazione e meno distrazioni: il successo è vicino. In amore, passione alta, ma attenzione alle gelosie: possono nascere incomprensioni anche da piccoli dettagli.

SAGITTARIO

Cari Sagittario, il vostro spirito libero scalpita: voglia di viaggiare, di scoprire, di cambiare scenario. Se non potete farlo fisicamente, fatelo mentalmente: leggete, studiate, programmate. Sul lavoro, nuove possibilità vi spingono a rivedere obiettivi. In amore, cercate un complice d’avventura, non solo un partner. Attenzione a non promettere più di quanto possiate mantenere.

CAPRICORNO

Cari Capricorno, siete concentrati come sempre, ma questa settimana vi ricorda che anche il riposo è produttivo. Potreste ricevere una conferma su un investimento o una questione economica. In amore, se c’è stata distanza, è il momento di accorciare le distanze con gesti concreti. Non isolatevi troppo: anche le montagne più solide hanno bisogno di qualche raggio di sole.

ACQUARIO

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (mercoledì 13 agosto 2025), la vostra mente è un vulcano di idee, e questa settimana alcune possono finalmente trovare spazio per concretizzarsi. Sul lavoro, possibili cambi di ruolo o di prospettiva. In amore, serve un po’ di realismo: non tutto si può cambiare, ma si può migliorare. Momento ideale per stringere nuove amicizie o collaborazioni: i contatti giusti arrivano quasi per caso.

PESCI

Cari Pesci, il vostro intuito è al massimo: fidatevi di quelle sensazioni che sembrano inspiegabili, ma che spesso si rivelano corrette. Sul lavoro, un piccolo successo vi dà più sicurezza. In amore, i sentimenti si intensificano: se siete single, guardate bene tra le persone che già conoscete. Il weekend porta serenità, magari vicino all’acqua o in un luogo che vi rilassa profondamente.

IL SEGNO FORTUNATO DI DOMANI, 13 AGOSTO 2025, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani, è quello dello Scorpione: c’è qualcosa che bolle in pentola… e voi siete maestri nel mantenere un certo mistero.