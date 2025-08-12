Oroscopo Paolo Fox domani | Mercoledì 13 agosto 2025 | Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine

OROSCOPO PAOLO FOX DOMANI – Molti italiani tutti i giorni vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox propone le sue previsioni in diretta tv (spesso è ospite in trasmissioni Rai come I fatti vostri) o in radio (da anni ha una rubrica su LatteMiele). Previsioni che poi vengono riportate online da diverse testate. Cosa prevedono le stelle per la giornata di domani? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di domani, mercoledì 13 agosto 2025, per i segni di Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine presenti online:

ARIETE

Cari Ariete, questa settimana parte con una certa frenesia: mille cose da fare, mille messaggi, mille “poi ti chiamo” che si accumulano. Il consiglio è non strafare subito, ma dosare l’energia, perché verso giovedì arriva un’occasione importante per mettere in chiaro una questione di lavoro o di cuore. In amore, qualcuno potrebbe chiedervi spiegazioni o più presenza: non tiratevi indietro. È un buon momento per fare ordine… anche nell’armadio.

TORO

Cari Toro, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (mercoledì 13 agosto 2025), il cielo di questi giorni è come un lento risveglio primaverile: all’inizio sembra tutto fermo, poi di colpo sbocciano mille possibilità. Potreste ricevere una proposta inaspettata che mette in dubbio i vostri piani: non spaventatevi, valutate con calma. In amore, il cuore batte più forte, ma solo se vi sentite rispettati. Il fine settimana promette relax, ma attenzione alla gola: le tentazioni culinarie sono forti!

GEMELLI

Cari Gemelli, questa settimana non vi annoierete affatto. Tra messaggi, chiamate, incontri improvvisi, la vostra agenda sembra un puzzle. Sul lavoro, arriva una conferma o un “sì” atteso da tempo. In amore, avete voglia di leggerezza, ma anche di chiarezza: se qualcuno vi manda segnali ambigui, fate domande dirette. Domenica ideale per un piccolo viaggio.

CANCRO

Cari Cancro, c’è un’aria di revisione generale: non solo bollette o documenti, ma proprio nella vita. State mettendo in discussione alcune abitudini e persone che forse non vi fanno più bene. In amore, il dialogo è la chiave, ma attenzione a non farvi carico anche dei problemi altrui. Il lavoro porta qualche soddisfazione materiale, ma serve pazienza: un progetto richiede più tempo del previsto.

LEONE

Cari Leone, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (mercoledì 13 agosto 2025), voi amate brillare, e questa settimana il cielo vi mette sotto i riflettori. Può arrivare un riconoscimento pubblico o un complimento che vi scalda il cuore. Sul lavoro, qualche tensione con chi non segue i vostri ritmi: non tutti hanno il vostro fuoco, ricordatevelo. In amore, siete più diretti del solito: ottimo se volete conquistare, ma fate attenzione a non sembrare troppo “imperativi”.

VERGINE

Cari Vergine, il cielo vi chiede di rallentare e guardare i dettagli: in questi giorni un piccolo particolare può fare la differenza, sia nel lavoro sia nei rapporti personali. In amore, se c’è stata distanza o silenzi, si può recuperare. Sul fronte pratico, una spesa imprevista può scombinarvi i piani: tenete un piccolo margine di sicurezza. Fine settimana perfetto per rimettere in ordine la casa o l’agenda.

IL SEGNO FORTUNATO DI DOMANI, 13 AGOSTO 2025, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani, è quello del Leone: voi amate brillare, e questa settimana il cielo vi mette sotto i riflettori.