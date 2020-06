Oroscopo Paolo Fox domani | Mercoledì 10 giugno 2020 | Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

BILANCIA

Cari Bilancia, secondo Paolo Fox Luna e Venere sono dalla vostra parte nella giornata di domani, ciò significa che dovrete rimboccarvi le maniche e puntare alla conquista. Arrivano interessanti novità in amore, anche chi di recente ha avuto dei problemi con il partner, dovrà trovare il modo di richiudere la ferita e andare avanti.

SCORPIONE

Cari Scorpione, il guru delle stelle vi consiglia di rimandare le questioni d’amore, la Luna dissonante sconsiglia di buttarsi nei problemi di cuore in questo pericolo, le stelle vi remano contro, meglio pensare ad altro, come il lavoro. Mantenete la calma ed evitate scenate.

SAGITTARIO

Cari Sagittario, il guru delle stelle vi suggerisce di concentrarvi sull’amore, scioglietevi di più, basta barricarsi nei pensieri, non lasciatevi tormentare dai fantasmi del passato e soprattutto non mischiate la vita privata con la carriera, sarebbe un pessimo errore.

CAPRICORNO

Cari Capricorno, per voi questo è un periodo piuttosto piatto, non avete particolari brividi a sconvolgervi la giornata e, secondo l’oroscopo di domani, l’amore sarà una delle ultime carte da giocare della giornata. Il lavoro invece procede spedito, il successo è dietro l’angolo.

ACQUARIO

Cari Acquario, Luna e Venere rendono la vostra vita sentimentale ancora più stabile. Le cose prenderanno una piega migliore, più armoniosa, sarete finalmente felici e soddisfatti di quello che avete. Nel campo professionale potrebbero esserci delle insidie, occhio alle discussioni con i superiori.

PESCI

Cari Pesci, da domani secondo Paolo Fox il vostro cuore si aprirà più gentilmente al sentimento, è reduce da alcuni scossoni, quindi dategli tempo. L’agitazione e il nervosismo si faranno sentire, ma non lasciategli il controllo, rimanete calmi e non date tutto questo potere all’ansia.

IL SEGNO FORTUNATO DI DOMANI, 9 GIUGNO 2020, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani, è quello dell’Acquario: Luna e Venere vi sorridono e vi indicano la strada più facile per raggiungere il cuore del vostro amato.

