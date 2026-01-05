Oroscopo Paolo Fox domani | Martedì 6 gennaio 2026 | Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

OROSCOPO PAOLO FOX DOMANI – Molti italiani tutti i giorni vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox propone le sue previsioni in diretta tv (spesso è ospite in trasmissioni Rai come I fatti vostri) o in radio (da anni ha una rubrica su LatteMiele). Previsioni che poi troviamo online. Ma cosa classificare le stelle per la giornata di domani? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di domani, martedì 6 gennaio 2026, per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci presenti online:

BILANCIA

Cari Bilancia, decisioni da prendere, soprattutto nei rapporti personali. In amore sei più sensibile del solito: evita di idealizzare troppo una situazione. Sul lavoro serve diplomazia, ma anche fermezza: rimandare non aiuta. Buon momento per rimettere al centro te stesso e i tuoi bisogni.

SCORPIONE

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (martedì 6 gennaio 2026), periodo potente e trasformativo. Lo Scorpione sente che sta cambiando qualcosa di profondo. Sul lavoro hai grande intuito: segui le tue sensazioni, ma evita scontri inutili. In amore vuoi verità e intensità: basta giochi ambigui. Le coppie forti si rafforzano, quelle fragili entrano in crisi. Energia alta ma nervosa.

SAGITTARIO

Cari Sagittario, movimento e libertà. Il Sagittario ha voglia di guardare avanti, di cambiare prospettiva. Sul lavoro si aprono nuove possibilità, soprattutto per chi studia o lavora con l’estero. In amore sei sincero, diretto, ma poco paziente: chiarisci cosa vuoi davvero. I single possono vivere flirt stimolanti. Energia in crescita.

CAPRICORNO

Cari Capricorno, periodo impegnativo ma costruttivo. Il Capricorno sta costruendo qualcosa di importante, anche se i risultati non sono immediati. Sul lavoro contano disciplina e visione a lungo termine. In amore sei più disponibile, ma fai fatica a esprimere ciò che provi: prova a parlare di più. Resistenza fisica buona, ma attenzione alla stanchezza.

ACQUARIO

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (martedì 6 gennaio 2026), fase di cambiamento e inquietudine creativa. L’Acquario sente il bisogno di rompere schemi e reinventarsi. Sul lavoro arrivano idee nuove, ma vanno rese concrete. In amore sei imprevedibile: chi ti ama deve seguirti senza cercare di controllarti. I single sono attratti da persone fuori dagli schemi. Energia alterna.

PESCI

Cari Pesci, periodo molto sensibile e intuitivo. I Pesci hanno percezioni forti e una grande profondità emotiva. In amore sei romantico, ma vulnerabile: proteggi il tuo cuore e scegli chi ti rispetta. Sul lavoro serve più chiarezza e meno dispersione. Ascolta l’intuito, ma resta con i piedi per terra. Energia da dosare.

IL SEGNO FORTUNATO DI DOMANI, 6 GENNAIO 2026, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani, è quello dell’Acquario: fase di cambiamento e inquietudine creativa.