Ultimo aggiornamento ore 12:01
Oroscopo
Oroscopo

Oroscopo Paolo Fox di domani per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine | Martedì 6 gennaio 2025

di Marco Nepi
Oroscopo Paolo Fox domani | Martedì 6 gennaio 2026 | Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine

OROSCOPO PAOLO FOX DOMANI – Molti italiani tutti i giorni vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox propone le sue previsioni in diretta tv (spesso è ospite in trasmissioni Rai come I fatti vostri) o in radio (da anni ha una rubrica su LatteMiele). Previsioni che poi vengono riportate online da diverse testate. Cosa prevedono le stelle per la giornata di domani? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di domani, martedì 6 gennaio 2026, per i segni di Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine presenti online:

ARIETE

Cari Ariete, il momento giusto per recuperare un progetto lasciato in sospeso o per chiarire una posizione che non ti convince più. In amore sei diretto, passionale, ma anche un po’ impaziente: attenzione a non dire tutto e subito. I single hanno voglia di emozioni forti, ma serve selezione. Energia in crescita.

TORO

Cari Toro, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (martedì 6 gennaio 2026), dopo settimane in cui hai dovuto stringere i denti, ora puoi cominciare a vedere risultati concreti. Sul lavoro contano la costanza e la capacità di non farti trascinare da tensioni esterne. In amore c’è bisogno di certezze: se una relazione è solida, si rafforza; se è ambigua, potresti sentire il bisogno di prendere le distanze. Bene il recupero fisico.

LA TABELLA PER CALCOLARE L’ASCENDENTE
GEMELLI 

Cari Gemelli, periodo brillante, dinamico, pieno di contatti. I Gemelli tornano protagonisti grazie a una mente veloce e a una comunicazione efficace. Attenzione solo a non fare troppe promesse. In amore sei affascinante ma sfuggente: chi ti sta accanto chiede più presenza. I single possono vivere incontri interessanti, soprattutto in ambienti nuovi o legati al lavoro. Energia alta, ma va canalizzata.

CANCRO

Cari Cancro, una fase emotivamente intensa. C’è bisogno di fare chiarezza dentro di te prima ancora che con gli altri. Sul lavoro potresti sentirti poco riconosciuto: non è il momento di chiuderti, ma di spiegare meglio ciò che fai. In amore servono parole sincere: chi è in coppia deve affrontare un discorso rimandato, chi è solo deve smettere di guardare al passato. Sensibilità accentuata.

LEONE

Cari Leone, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (martedì 6 gennaio 2026), il cielo ti invita a osare, soprattutto sul lavoro: una proposta o una richiesta fatta ora può dare buoni frutti. In amore sei passionale, generoso, ma anche orgoglioso: evita di trasformare una piccola discussione in una sfida. I single sono magnetici. Energia in netta ripresa.

VERGINE

Cari Vergine, periodo di riflessione e riorganizzazione. La Vergine sente il bisogno di mettere ordine, tagliare il superfluo e concentrarsi su ciò che conta davvero. Sul lavoro sei preciso, affidabile, ma rischi di caricarti troppo. In amore sei più esigente: vuoi chiarezza e concretezza. Chi non è in sintonia potrebbe allontanarsi. Attenzione allo stress.

IL SEGNO FORTUNATO DI DOMANI, 6 GENNAIO 2026, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani, è quello del Leone: il cielo ti invita a osare, soprattutto sul lavoro: una proposta o una richiesta fatta ora può dare buoni frutti.

LE PREVISIONI DI DOMANI PER BILANCIA, SCORPIONE, SAGITTARIO, CAPRICORNO, ACQUARIO E PESCI
L’OROSCOPO DELLA SETTIMANA
Marco Nepi
Collaboratore di TPI dal 2019, scrivo news di attualità, gossip, lotto, oroscopo e sport.
