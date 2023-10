Oroscopo Paolo Fox domani | Martedì 31 ottobre 2023 | Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

OROSCOPO PAOLO FOX DOMANI – Molti italiani tutti i giorni vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox propone le sue previsioni in diretta tv (spesso è ospite in trasmissioni Rai come I fatti vostri) o in radio (da anni ha una rubrica su LatteMiele). Previsioni che poi troviamo online. Ma cosa classificare le stelle per la giornata di domani? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di domani, martedì 31 ottobre 2023, per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci presenti online:

BILANCIA

Cari Bilancia, tra pochi giorni Venere entrerà nel vostro segno zodiacale, quelli che hanno una crisi sentimentale potrebbero approfittare delle stelle anche nel corso delle prossime settimane per risolvere un problema. Vi attende una settimana che presenta aspetti planetari vivi e dinamici, richiede un’attenta partecipazione e porta anche un po’ di tensione…

SCORPIONE

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (martedì 31 ottobre 2023), dovete assolutamente rimettervi in gioco. Le stelle sono interessanti, il passaggio di ben tre pianeti nel segno zodiacale è un elemento di forza, da sfruttare. Venere conferma un sentimento. Storie che non sono andate bene negli ultimi tempi non vanno recuperate ma si può trovare qualcosa di nuovo.

SAGITTARIO

Cari Sagittario, i lavori autonomi in questo periodo funzionano meglio, favorite le persone che si occupano di creatività. Non solo avete energia ma anche buone idee. I sentimenti viaggiano sottotono perché c’è un po’ di noia, ma molto cambierà dopo la prima settimana di novembre. Senza troppi scrupoli sarà il caso di lasciarsi andare.

CAPRICORNO

Cari Capricorno, avete bisogno di stare per conto vostro ogni tanto, quando vi isolate riuscite a capire meglio quali siano le migliori strategie da attuare. Pur essendo di base socievole, il segno, poiché ama il rapporto con gli altri ogni tanto deve fermarsi. Quasi tutti nati sotto questo segno riservano un angolo della casa destinato alla riflessione, per ritrovare una pace interiore.

ACQUARIO

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (31 ottobre 2023), dovreste solo fare una cosa, recuperare serenità, evitare conflitti e risolvere un problema fisico. Stancarsi, fare cose in eccesso, mettersi alla prova non è consigliato. I nuovi progetti non decolleranno fin da subito. Ci sono vere e proprie scadenze in atto, questo può portare tensione.

PESCI

Cari Pesci, dovreste aver notato che negli ultimi giorni i risultati del vostro lavoro sono migliorati. Dovete guardare al futuro con speranza. Fate le richieste adesso per ottenere presto i risultati sperati. La posizioni dei pianeti è migliore per quanto riguarda il lavoro, mentre restano ancora decisioni di tipo sentimentale o lontananze da colmare.

IL SEGNO FORTUNATO DI DOMANI, 31 OTTOBRE 2023, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani, è quello dello Scorpione: le stelle sono interessanti, il passaggio di ben tre pianeti nel segno zodiacale è un elemento di forza, da sfruttare.