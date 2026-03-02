Oroscopo Paolo Fox domani | Martedì 3 marzo 2026 | Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

OROSCOPO PAOLO FOX DOMANI – Molti italiani tutti i giorni vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox propone le sue previsioni in diretta tv (spesso è ospite in trasmissioni Rai come I fatti vostri) o in radio (da anni ha una rubrica su LatteMiele). Previsioni che poi troviamo online. Ma cosa classificare le stelle per la giornata di domani? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di domani, martedì 3 marzo 2026, per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci presenti online:

BILANCIA

Cari Bilancia, cercate equilibrio dopo giorni un po’ agitati. Ora si può recuperare serenità. In amore è il momento giusto per chiarire una tensione. I single hanno fascino in aumento. Nel lavoro una trattativa può sbloccarsi grazie alla vostra diplomazia.

SCORPIONE

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (martedì 3 marzo 2026), cielo intenso e trasformativo. Siete determinati e pronti a cambiare ciò che non vi soddisfa più. In amore la passione è forte, ma attenzione alla gelosia. Nel lavoro potete ottenere un vantaggio strategico. Muovetevi con intelligenza.

LA TABELLA PER CALCOLARE L’ASCENDENTE

SAGITTARIO

Cari Sagittario, avete voglia di aria nuova. Le stelle parlano di movimento e opportunità. In amore però serve più presenza: non potete sempre fuggire davanti alle responsabilità. Nel lavoro arriva una proposta interessante. Valutatela con attenzione.

CAPRICORNO

Cari Capricorno, siete concreti e determinati. Questo cielo vi invita però a essere meno rigidi nei sentimenti. In amore serve più dolcezza. Nel lavoro risultati in arrivo, anche se non immediati. La vostra costanza sarà premiata.

ACQUARIO

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (martedì 3 marzo 2026), periodo creativo e dinamico. Avete voglia di rivoluzionare qualcosa nella vostra vita. In amore possono nascere storie fuori dagli schemi. Le coppie devono ritrovare complicità mentale. Nel lavoro idee brillanti, ma curate i dettagli.

PESCI

Cari Pesci, siete romantici e intuitivi. Il cielo parla di emozioni profonde e nuove consapevolezze. In amore chi ha sofferto può finalmente ripartire. Le coppie solide fanno progetti importanti. Nel lavoro un’intuizione può rivelarsi decisiva.

IL SEGNO FORTUNATO DI DOMANI, 3 MARZO 2026, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani, è quello del Capricorno: siete concreti e determinati. Questo cielo vi invita però a essere meno rigidi nei sentimenti.