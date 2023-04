Oroscopo Paolo Fox domani | Martedì 25 aprile 2023 | Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

OROSCOPO PAOLO FOX DOMANI – Molti italiani tutti i giorni vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox propone le sue previsioni in diretta tv (spesso è ospite in trasmissioni Rai come I fatti vostri) o in radio (da anni ha una rubrica su LatteMiele). Previsioni che poi troviamo online. Ma cosa classificare le stelle per la giornata di domani? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di domani, martedì 25 aprile 2023, per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci presenti online:

BILANCIA

Cari Bilancia, se siete single, è il momento di tornare a frequentare seriamente una persona. Ritornate alla carica. La fortuna non vi sorriderà solo in amore, ma anche sul piano lavorativo.

SCORPIONE

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (martedì 25 aprile 2023), in amore vivete questa storia con troppa rabbia e non fa bene a nessuno. Sul piano professionale, devi sforzarti di avere pazienza e cercare un buon equilibrio.

SAGITTARIO

Cari Sagittario, ormai nella coppia la passione è latente, in una dinamica che vi sta danneggiando pesantemente: il tuo essere di corsa, ti rende ormai una persona sempre fuori casa. A volte però avete bisogno di rallentare i ritmi e procedere con il freno a mano tirato.

CAPRICORNO

Cari Capricorno, siete avventurieri, quindi volete giocarvi una carta per cambiare da cima a fondo la vostra vita. Con lo stesso spirito affrontate gli ostacoli del lavoro, che superate a suon di talento e organizzazione. Solo con tanto impegno si ottengono risultati importanti.

ACQUARIO

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (martedì 25 aprile 2023), la situazione col partner non è persa, a patto parliate e cercate delle soluzioni di comune accordo. Sul lavoro, per vedere riconoscimenti serve stringere i denti ancora qualche settimana.

PESCI

Cari Pesci, se v’interessa una persona, non perdete tempo a buttarvi in amore: passa un treno che va preso al volo e che rischia di non tornare più. Sul lavoro, le meritate gratificazioni sono vicinissime. Abbiate ancora un altro po’ di pazienza.

IL SEGNO FORTUNATO DI DOMANI, 25 APRILE 2023, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani, è quello del Capricorno: avete voglia di osare come non mai e stravolgere la vostra vita. Occhio a non esagerare.