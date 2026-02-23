Icona app
Ultimo aggiornamento ore 17:58
Oroscopo

Oroscopo Paolo Fox di domani per Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci | Martedì 24 febbraio 2026

di Marco Nepi
Oroscopo Paolo Fox domani | Martedì 24 febbraio 2026 | Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

OROSCOPO PAOLO FOX DOMANI –  Molti italiani tutti i giorni vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox propone le sue previsioni in diretta tv (spesso è ospite in trasmissioni Rai come I fatti vostri) o in radio (da anni ha una rubrica su LatteMiele). Previsioni che poi troviamo online. Ma cosa classificare le stelle per la giornata di domani? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di domani, martedì 24 febbraio 2026, per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci presenti online:

BILANCIA

Cari Bilancia, cercate equilibrio ma qualcosa vi ha destabilizzato. Ora però il cielo parla di recupero. In amore si può chiarire una tensione recente. I single hanno fascino magnetico. Nel lavoro una trattativa può sbloccarsi grazie alla vostra diplomazia. Non rimandate una decisione importante.

SCORPIONE

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (martedì 24 febbraio 2026), cielo intenso, quasi magnetico. Siete profondi, strategici, pronti a trasformare ciò che non funziona. In amore la passione è altissima, ma attenzione alla gelosia. Nel lavoro potete ottenere un vantaggio se vi muovete con intelligenza. È il momento di osare, ma senza distruggere ciò che avete costruito.

SAGITTARIO

Cari Sagittario, avete voglia di aria nuova. Le stelle parlano di movimento, viaggi, cambiamenti. In amore però serve più presenza: non potete scappare quando le cose si fanno serie. Nel lavoro arriva un’occasione interessante, specie per chi vuole cambiare strada. Seguite l’istinto.

CAPRICORNO

Cari Capricorno, siete concreti e determinati, ma questo cielo vi chiede di essere anche più morbidi. In amore serve più dolcezza, meno rigidità. Nel lavoro siete favoriti: risultati in arrivo, anche se non immediati. La vostra costanza sarà premiata. Attenzione alla stanchezza accumulata.

ACQUARIO

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (martedì 24 febbraio 2026), periodo creativo e rivoluzionario. Avete voglia di cambiare qualcosa nella vostra vita. In amore possono nascere storie fuori dagli schemi. Le coppie devono ritrovare complicità mentale. Nel lavoro idee brillanti, ma curate i dettagli pratici. Non basta l’intuizione, serve concretezza.

PESCI

Cari Pesci, siete romantici e profondi. Il cielo parla di emozioni vere. In amore chi ha sofferto ora può ripartire, ma con maggiore consapevolezza. Le coppie solide fanno progetti importanti. Nel lavoro un’intuizione può rivelarsi vincente. Fidatevi del vostro cuore, ma restate con i piedi per terra.

IL SEGNO FORTUNATO DI DOMANI, 24 FEBBRAIO 2026, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani, è quello dei Pesci: siete romantici e profondi. Il cielo parla di emozioni vere. 

Marco Nepi
Collaboratore di TPI dal 2019, scrivo news di attualità, gossip, lotto, oroscopo e sport.
Immagine dell'autore
Ricerca