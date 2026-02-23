Oroscopo Paolo Fox domani | Martedì 24 febbraio 2026 | Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine

OROSCOPO PAOLO FOX DOMANI – Molti italiani tutti i giorni vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox propone le sue previsioni in diretta tv (spesso è ospite in trasmissioni Rai come I fatti vostri) o in radio (da anni ha una rubrica su LatteMiele). Previsioni che poi vengono riportate online da diverse testate. Cosa prevedono le stelle per la giornata di domani? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di domani, martedì 24 febbraio 2026, per i segni di Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine presenti online:

ARIETE

Cari Ariete, il cielo vi mette alla prova ma non per punirvi: per farvi crescere. Siete in una fase di decisioni importanti. Basta rimandare. In amore c’è bisogno di chiarezza: o dentro o fuori, senza mezze misure. Le coppie devono parlare di futuro, i single devono smettere di rincorrere chi non dà risposte. Nel lavoro arriva una piccola tensione, ma siete voi ad avere la forza. Non reagite d’impulso: vincerete con la calma.

TORO

Cari Toro, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (martedì 24 febbraio 2026), finalmente un’energia più stabile. Sentite che qualcosa si sta ricomponendo dentro di voi. In amore c’è bisogno di rassicurazioni concrete: parole sì, ma anche fatti. Chi vive una relazione solida può fare un passo avanti importante. Nel lavoro è il momento di consolidare, non di rischiare. Attenzione solo a una questione economica da sistemare entro pochi giorni.

GEMELLI

Cari Gemelli, siete elettrici! Troppe idee, troppi stimoli. Il rischio è dire sì a tutto e poi sentirvi sopraffatti. In amore torna il gioco, il flirt, la leggerezza… ma attenzione a non creare confusione se c’è già qualcuno nel vostro cuore. Nel lavoro arriva una proposta interessante: valutate bene i dettagli. La vostra arma resta la comunicazione.

CANCRO

Cari Cancro, il cuore è protagonista. Siete più sensibili del solito e questo può essere un dono o un peso. In amore volete certezze, ma prima dovete chiarire cosa volete davvero voi. Le coppie devono evitare silenzi che diventano muri. Nel lavoro arrivano responsabilità nuove: non sottovalutatevi. Avete più forza di quanto pensiate.

LEONE

Cari Leone, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (martedì 24 febbraio 2026), il cielo vi restituisce carisma. Vi sentite di nuovo al centro della scena, e vi piace. In amore c’è passione, ma anche bisogno di sentirvi riconosciuti. Se qualcuno vi ignora, potreste reagire con orgoglio. Nel lavoro è tempo di chiedere ciò che meritate. Non abbiate paura di farvi avanti: siete pronti.

VERGINE

Cari Vergine, periodo di sistemazione. State rimettendo ordine dentro e fuori. In amore però serve meno controllo: non tutto si può pianificare. Lasciate spazio all’emozione. Nel lavoro si risolvono questioni pratiche, firme e accordi favoriti. Attenzione allo stress: riposate di più.

IL SEGNO FORTUNATO DI DOMANI, 24 FEBBRAIO 2026, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani, è quello del Leone: il cielo vi restituisce carisma. Vi sentite di nuovo al centro della scena, e vi piace.