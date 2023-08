Oroscopo Paolo Fox domani | Martedì 22 agosto 2023 | Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

OROSCOPO PAOLO FOX DOMANI – Molti italiani tutti i giorni vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox propone le sue previsioni in diretta tv (spesso è ospite in trasmissioni Rai come I fatti vostri) o in radio (da anni ha una rubrica su LatteMiele). Previsioni che poi troviamo online. Ma cosa classificare le stelle per la giornata di domani? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di domani, martedì 22 agosto 2023, per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci presenti online:

BILANCIA

Cari Bilancia, chi ha un’attività che funziona bene potrebbe pensare ad allargarsi… Attenzione però a farsi prima due conti per vedere se è un progetto fattibile. Ad aiutarvi ci penseranno l’influenza delle stelle (soprattutto Venere favorevole) e il grande fascino di cui siete dotati. Coraggio!

SCORPIONE

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (martedì 22 agosto 2023), fino a mercoledì 23 agosto avrete modo di rilassarvi e recuperare energie. Queste sono ore importanti prima di gettarvi a capofitto in un futuro che non vedete l’ora di scoprire cosa vi riserverà!

SAGITTARIO

Cari Sagittario, la seconda parte di questa settimana vi aiuterà a recuperare forma e buone idee, nel frattempo cercate di non strafare e di limitarvi al minimo indispensabile. Da giovedì in poi l’amore sarà più valido e ne beneficeranno sia le relazioni sia i nuovi incontri, è il momento di inserire una marcia in più in ambito sentimentale.

CAPRICORNO

Cari Capricorno, la fatica si fa sentire ma siete comunque in netto recupero; la seconda parte del 2023 sarà un po’ agitata e stressante però regalerà anche premi e vi garantirà un’uscita da vincitori se dovete affrontare situazioni di un certo peso.

ACQUARIO

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (martedì 22 agosto 2023), i nati sotto questo segno sono generalmente socievoli e aperti, tuttavia in questi giorni si stanno chiudendo in uno strano mutismo: cosa succede?

PESCI

Cari Pesci, la Luna in ottimo aspetto vi aiuta a pensare ad un futuro migliore, a come sistemare le cose che non vi soddisfano della vostra vita e fare le scelte giuste; favorito chi vuole iniziare nuovi progetti in vista di settembre!

IL SEGNO FORTUNATO DI DOMANI, 22 AGOSTO 2023, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani, è quello dei Pesci: la Luna vi aiuta a pensare al vostro futuro e a come sistemare eventuali problemi. Bene così!