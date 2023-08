Oroscopo Paolo Fox domani | Martedì 22 agosto 2023 | Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine

OROSCOPO PAOLO FOX DOMANI – Molti italiani tutti i giorni vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox propone le sue previsioni in diretta tv (spesso è ospite in trasmissioni Rai come I fatti vostri) o in radio (da anni ha una rubrica su LatteMiele). Previsioni che poi vengono riportate online da diverse testate. Cosa prevedono le stelle per la giornata di domani? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di domani, martedì 22 agosto 2023, per i segni di Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine presenti online:

ARIETE

Cari Ariete, il mese di agosto rappresenta per voi una pausa di riflessione, il che però non significa che dobbiate stare necessariamente fermi. State studiando il modo migliore per superare le difficoltà nate negli ultimi mesi e, nonostante qualche intoppo, non mancheranno riconferme per il lavoro!

TORO

Cari Toro, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (martedì 22 agosto 2023), per qualche ora sarete ancora un po’ sottotono, c’è qualcosa che non va e siete condizionati dallo stress; questo discorso riguarda specialmente chi deve riorganizzare le finanze perché le entrate sono diminuite o perché ci sono state troppe spese.

GEMELLI

Cari Gemelli, stelle interessanti, la fase di recupero prosegue e ne beneficeranno soprattutto coloro che hanno un’attività in proprio. In queste giornate potrete anche riavvicinarvi ai sentimenti, soprattutto se di recente c’è stato un allontanamento (da parte vostra o del partner è indifferente).

CANCRO

Cari Cancro, vi sentite frastornati in questa giornata di fine agosto, c’è ancora un po’ di agitazione a causa di ciò che è successo tra sabato e domenica: mettetevi tutto alle spalle e guardate avanti con fiducia e ottimismo.

LEONE

Cari Leone, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (martedì 22 agosto 2023), siete nervosi e agitati ma occorre mettere da parte queste sensazioni almeno fino a metà settimana: c’è il forte rischio che veniate condizionati da provocazioni, responsabilità o ansia per scelte future da prendere. Visto che vi piace mettere alla prova le persone, per capire quanto siano affezionate a voi, il consiglio è di aspettare fino al 24 prima di sollevare polveroni…

VERGINE

Cari Vergine, vi attendono giornate interessanti in cui poter adottare una strategia vincente: tra marzo e aprile eravate scontenti o spaesati, ora avete imparato dagli errori e capito che non dovete reagire in maniera eccessiva. Lasciate che le cose accadano per poi valutare in seguito cosa sia importante fare.

IL SEGNO FORTUNATO DI DOMANI, 22 AGOSTO 2023, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani, è quello della Vergine: vi attendono giornate interessanti.