Oroscopo Paolo Fox domani | Martedì 2 dicembre 2025 | Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

OROSCOPO PAOLO FOX DOMANI – Molti italiani tutti i giorni vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox propone le sue previsioni in diretta tv (spesso è ospite in trasmissioni Rai come I fatti vostri) o in radio (da anni ha una rubrica su LatteMiele). Previsioni che poi troviamo online. Ma cosa classificare le stelle per la giornata di domani? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di domani, martedì 2 dicembre 2025, per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci presenti online:

BILANCIA

Cari Bilancia, la buona posizione di Sole, Marte e Venere riporterà una certa serenità nella vostra vita dopo un periodo di grande nervosismo. Venere vi darà una grossa mano anche a gestire eventuali conflitti in amore.

SCORPIONE

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (martedì 2 dicembre 2025), con Giove, Mercurio e Saturno nel segno siete voi i veri leader dello zodiaco in questa prima parte di dicembre. E’ arrivato il momento delle grandi scelte che potrete fare in tutta serenità e con grande lucidità.

SAGITTARIO

Cari Sagittario, in queste ore state beneficiando di una situazione astrologica davvero propizia con Sole, Mercurio e Marte a vostro supporto che vi aiuteranno a portare avanti i vostri progetti. Periodo preparatorio in vista dell’estate del prossimo anno che si preannuncia davvero ricca di spunti e di novità.

CAPRICORNO

Cari Capricorno, siete a caccia di conferme per l’amore e per il lavoro. Con Mercurio favorevole e Marte che lo diventerà a partire da metà di dicembre, si sta preparando per voi una fase di rilancio. Delegate agli altri quelle cose che non spettano a voi.

ACQUARIO

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (martedì 2 dicembre 2025), con questa bella Luna favorevole e Venere non più opposta, questo inizio di dicembre sarà davvero molto invitante. Stanno per arrivare momenti interessanti che culmineranno nella giornata di venerdì.

PESCI

Cari Pesci, spesso riuscite a creare o a vedere dei problemi dove in realtà non ci sono. Giove sarà attivo nel segno fino alla prossima primavera e questo vi aiuterà a venire a capo di alcune situazioni che per voi sono motivo di afflizione.

IL SEGNO FORTUNATO DI DOMANI, 2 DICEMBRE 2025, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani, è quello dello Scorpione: con Giove, Mercurio e Saturno nel segno siete voi i veri leader dello zodiaco in questa prima parte di dicembre.