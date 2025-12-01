Oroscopo Paolo Fox domani | Martedì 2 dicembre 2025 | Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine

OROSCOPO PAOLO FOX DOMANI – Molti italiani tutti i giorni vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox propone le sue previsioni in diretta tv (spesso è ospite in trasmissioni Rai come I fatti vostri) o in radio (da anni ha una rubrica su LatteMiele). Previsioni che poi vengono riportate online da diverse testate. Cosa prevedono le stelle per la giornata di domani? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di domani, martedì 2 dicembre 2025, per i segni di Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine presenti online:

ARIETE

Cari Ariete, le prime due settimane di dicembre saranno molto favorevoli soprattutto per chi sta cercando di rimettersi in pista. Non è detto che un progetto recente abbia espresso il massimo delle proprie potenzialità anche perchè dovrete fare i conti con Giove contrario…

TORO

Cari Toro, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (martedì 2 dicembre 2025), dal 15 dicembre in poi le stelle premieranno chi vuole dimenticare dei tristi trascorsi. Il mese di dicembre potrebbe portare delle soluzioni interessanti. Venere non sarà più opposta e questo vi aiuterà ad avere più chance di ritrovare l’armonia perduta.

GEMELLI

Cari Gemelli, le opposizioni planetarie potrebbero causarvi qualche piccolo grattacapo in questi primi giorni di dicembre. Dovrete cercare di rivedere i vostri conti oppure gestire meglio i vostri soldi. Anche in amore ci sarà una piccola revisione da fare.

CANCRO

Cari Cancro, i primi giorni del mese di dicembre porteranno una grande voglia di rimettersi in gioco. Il 2025 è stato un anno propizio per chi ha iniziato una storia d’amore o per chi ha scelto di andare a convivere. Giove ha portato indubbiamente fortuna a chi ha desiderato consolidare una unione. Le stelle vi invitano ad essere più intraprendenti e determinati.

LEONE

Cari Leone, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (martedì 2 dicembre 2025), nei prossimi mesi ci saranno tutte le condizioni per avere successo. Il mese di dicembre porterà molti vantaggi e tante opportunità soprattutto a coloro che svolgono la libera professione o un lavoro autonomo.

VERGINE

Cari Vergine, tendete a rimuginare sulle situazioni passate e finite per riflettere troppo e dormire poco e male. Il transito dissonante di Venere porterà ancora delle incomprensioni. Anche Marte in posizione ambigua potrebbe farvi avvertire sensazioni spiacevoli che non avevate mai provato prima.

IL SEGNO FORTUNATO DI DOMANI, 2 DICEMBRE 2025, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani, è quello dell’Ariete: le prime due settimane di dicembre saranno molto favorevoli soprattutto per chi sta cercando di rimettersi in pista.