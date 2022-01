Oroscopo Paolo Fox domani | Martedì 18 gennaio 2022 | Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

OROSCOPO PAOLO FOX DOMANI – Molti italiani tutti i giorni vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox propone le sue previsioni in diretta tv (spesso è ospite in trasmissioni Rai come Mezzogiorno in Famiglia e I fatti vostri) o in radio (da anni ha una rubrica su LatteMiele). Previsioni che poi troviamo online. Ma cosa prevedono le stelle per la giornata di domani? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di domani, martedì 18 gennaio 2022, per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci presenti online:

BILANCIA

Cari Bilancia, la Luna nel segno vi permetterà di recuperare intesa e fiducia nel partner, tutte cose che ultimamente sono un po’ venute meno. Cercate di capire di chi è la colpa. Sul lavoro c’è una certa agitazione e un po’ di stress. Forse volete cambiare aria, ma pensateci bene, non è il momento adatto.

SCORPIONE

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (18 gennaio 2022), c’è qualcosa che non va in amore. Siete indecisi e una certa ansia vi metterà sotto pressione. Una semplice frase inattesa potrà creare problemi. Sul lavoro potete vincere dispute legali di vecchia data.

SAGITTARIO

Cari Sagittario, nei prossimi giorni ci saranno ottime stelle. Bene l’amore e grandi opportunità da cogliere al volo. Sul lavoro procede tutto a gonfie vele, programmate tutto al meglio. La prossima settimana sarà davvero speciale. Non fatevi trovare impreparati.

CAPRICORNO

Cari Capricorno, la giornata migliore sarà quella di venerdì. L’amore non va male, anzi avete trovato nuova linfa e sintonia con il partner. Sul lavoro è il momento di rimboccarsi le maniche, potete ottenere qualcosa di speciale e tutti i vostri progetti vedranno la luce.

ACQUARIO

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (martedì 18 gennaio 2022), Venere vi protegge, e lo farà soprattutto nel mese di marzo. Le storie nate in questo periodo saranno importanti. Sul lavoro non mancheranno ritardi e contrattempi, ma tutto si risolve.

PESCI

Cari Pesci, entro aprile sarete chiamati a prendere decisioni importanti, per cui rimboccatevi le maniche e capite da che parte state andando. Sul lavoro Giove vi aiuta e vi protegge. Buone le sinergie e i rapporti con i colleghi, potete instaurare qualcosa di speciale. Il lavoro di squadra è fondamentale per la riuscita di un progetto.

IL SEGNO FORTUNATO DI DOMANI, 18 GENNAIO 2022, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani, è quello del Capricorno: fiducia in amore e riuscita dei vostri obiettivi.