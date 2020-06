Oroscopo Paolo Fox domani | Martedì 16 giugno 2020 | Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

OROSCOPO PAOLO FOX DOMANI – Sono molti gli italiani che tutti i giorni vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox ogni giorno propone le sue previsioni in tv (in trasmissioni Rai come Mezzogiorno in Famiglia e I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele). Cosa prevedono le stelle per la giornata di domani? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di domani, martedì 16 giugno 2020, per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci:

BILANCIA

Cari Bilancia, cercate un po’ di equilibrio emotivo, cercate le cose che vi fanno felici e non pensate ad altro. Venere favorisce l’amore, approfittatene. Sul lavoro i problemi sono in via di risoluzione e lasceranno spazio a un po’ di tranquillità.

SCORPIONE

Cari Scorpione, avete la Luna in opposizione, non è il caso di fare scelte oggi, soprattutto amorose. Sul lavoro le cose stanno migliorando, ma non siete ancora soddisfatti.

LA TABELLA PER CALCOLARE L’ASCENDENTE

SAGITTARIO

Cari Sagittario, qualche bega familiare vi farà passare la fantasia di organizzare una serata con amici o con il partner. Sareste troppo nervosi e rischiereste di infiammare anche un momento di relax e divertimento.

TUTTI GLI OROSCOPI DI PAOLO FOX

CAPRICORNO

Cari Capricorno, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (16 giugno 2020), il lavoro è la vostra principale preoccupazione. Volete raggiungere un obiettivo e non guardate in faccia a nessuno pur di riuscirci.

ACQUARIO

Cari Acquario, domani la Luna in opposizione agiterà le vostre acque sentimentali, rendendole più torbide. Se saprete non infiammare la discussione, uscirete dall’impasse in un batter d’occhio.

LE AFFINITÀ DI COPPIA PER TUTTI I SEGNI ZODIACALI

PESCI

Cari Pesci, siete un po’ stressati e polemici. In amore avete subito un torto, ma vendicarsi non è la miglior strategia: cercate di ritrovare il sorriso e andare avanti. Questa è sempre la miglior vittoria per voi stessi.

IL SEGNO FORTUNATO DI DOMANI, 16 GIUGNO 2020, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani, è quello della Bilancia: cercate le cose che vi fanno felici e non pensate ad altro. Venere favorisce l’amore, approfittatene.

LE PREVISIONI DI OGGI PER ARIETE, TORO, GEMELLI, CANCRO, LEONE E VERGINE

Potrebbero interessarti Oroscopo Paolo Fox di domani per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine | Martedì 16 giugno 2020 Oroscopo Branko oggi, lunedì 15 giugno 2020: le previsioni segno per segno Oroscopo Paolo Fox di oggi per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine | Lunedì 15 giugno 2020