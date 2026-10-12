Oroscopo Paolo Fox domani | Martedì 13 ottobre 2026 | Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

OROSCOPO PAOLO FOX DOMANI – Molti italiani tutti i giorni vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox propone le sue previsioni in diretta tv (spesso è ospite in trasmissioni Rai come I fatti vostri) o in radio (da anni ha una rubrica su LatteMiele). Previsioni che poi troviamo online. Ma cosa dicono le stelle per la giornata di domani? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di domani, martedì 13 ottobre 2026, per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci presenti online:

BILANCIA

Cari Bilancia, è il momento di recuperare spazio per le cose che vi fanno stare bene, senza sentirvi in dovere di accontentare tutti. Una questione legata a un accordo o a una collaborazione potrebbe richiedere una posizione più netta del solito: esprimetela con garbo, ma senza lasciare che siano gli altri a decidere per voi. La giornata favorisce anche i chiarimenti. In amore, una coppia può ritrovare leggerezza organizzando qualcosa fuori dalla routine; per i single, meglio puntare sulla naturalezza che sulle strategie.

SCORPIONE

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (martedì 13 ottobre 2026), potreste rendervi conto che una situazione non richiede un altro tentativo, ma un modo completamente diverso di affrontarla. Sul lavoro conviene osservare come si muovono le persone intorno a voi prima di prendere un’iniziativa importante. Una trattativa o una decisione economica meritano prudenza, senza però trasformare ogni dubbio in un ostacolo. In campo sentimentale, lasciate cadere qualche difesa: mostrare ciò che provate non vi rende vulnerabili, ma più autentici.

LA TABELLA PER CALCOLARE L’ASCENDENTE

SAGITTARIO

Cari Sagittario, la voglia di cambiare aria si farà sentire con particolare intensità. Potreste iniziare a organizzare un viaggio, riprendere un progetto personale oppure valutare un’attività che vi permetta di uscire dai soliti schemi. Anche sul lavoro sarà utile guardare oltre le incombenze immediate e capire dove desiderate arrivare nei prossimi mesi. In amore, l’entusiasmo torna quando smettete di dare tutto per scontato: una proposta inattesa può riaccendere la complicità.

CAPRICORNO

Cari Capricorno, le questioni concrete occupano gran parte dei vostri pensieri, ma oggi potreste scoprire che per ottenere un risultato non è necessario controllare ogni passaggio. Una collaborazione ben organizzata vi permetterà di risparmiare tempo e di concentrarvi su ciò che conta davvero. Se avete un progetto in mente, dedicate spazio alla pianificazione senza pretendere di vedere subito tutti i risultati. Nei sentimenti, cercate di non rimandare una conversazione affettuosa: anche voi avete bisogno di sentirvi compresi.

ACQUARIO

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (martedì 13 ottobre 2026), un’idea che inizialmente vi era sembrata troppo insolita potrebbe rivelarsi più concreta del previsto. Il lavoro favorisce il confronto con persone che hanno esperienze differenti dalle vostre, mentre nella vita quotidiana potreste trovare una soluzione originale a un problema ricorrente. Evitate soltanto di cambiare direzione per il semplice gusto di fare qualcosa di nuovo. In amore, una maggiore apertura ai desideri dell’altra persona aiuta a superare eventuali incomprensioni e a costruire un’intesa più libera.

PESCI

Cari Pesci, cominciate la settimana con l’opportunità di fare chiarezza su una scelta che avete continuato a rimandare. Non serve conoscere già ogni conseguenza: può bastare individuare il primo passo e procedere con calma. Sul lavoro, un confronto diretto sarà più utile che aspettare che gli altri intuiscano le vostre esigenze. In amore, lasciate da parte per qualche ora le preoccupazioni e godetevi ciò che c’è di buono nel presente. Un piccolo gesto di attenzione potrebbe avere un significato più grande del previsto.

IL SEGNO FORTUNATO DI DOMANI, 13 OTTOBRE 2026, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani, è quello dei Pesci: cominciate la settimana con l’opportunità di fare chiarezza su una scelta che avete continuato a rimandare.