Oroscopo Paolo Fox domani | Martedì 13 ottobre 2026 | Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine

OROSCOPO PAOLO FOX DOMANI – Molti italiani tutti i giorni vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox propone le sue previsioni in diretta tv (spesso è ospite in trasmissioni Rai come I fatti vostri) o in radio (da anni ha una rubrica su LatteMiele). Previsioni che poi vengono riportate online da diverse testate. Cosa prevedono le stelle per la giornata di domani? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di domani, martedì 13 ottobre 2026, per i segni di Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine presenti online:

ARIETE

Cari Ariete, la settimana si apre con la voglia di rimettere in movimento qualcosa che negli ultimi tempi sembrava fermo. Sul lavoro potreste avere l’occasione di riprendere un discorso interrotto o di proporre una soluzione che nessuno aveva ancora preso in considerazione. Prima di partire in quarta, però, ascoltate anche chi ha un punto di vista diverso dal vostro. In amore, una domanda fatta con sincerità può aiutare a superare una distanza.

TORO

Cari Toro, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (martedì 13 ottobre 2026), il vostro obiettivo è ritrovare un ritmo che vi faccia sentire davvero a vostro agio. Le questioni pratiche richiedono attenzione, soprattutto se dovete occuparvi di una spesa o riorganizzare un impegno, ma non tutto deve essere sistemato in una volta. Una persona fidata può offrirvi un consiglio prezioso. Nei sentimenti cresce il desiderio di stabilità: più che le promesse, conteranno la presenza e la disponibilità concreta.

GEMELLI

Cari Gemelli, la giornata può riservarvi una sorpresa attraverso una persona che non sentivate da tempo o un invito arrivato all’improvviso. La vostra curiosità sarà un vantaggio anche sul lavoro, dove una domanda intelligente potrebbe aprire una strada interessante. Cercate soltanto di non moltiplicare gli impegni senza valutare le energie a disposizione. In amore, chi è single farebbe bene a non liquidare troppo in fretta una conoscenza che si rivela più interessante del previsto.

CANCRO

Cari Cancro, avete bisogno di capire quali responsabilità vi appartengono davvero e quali, invece, state assumendo per non deludere gli altri. Questa consapevolezza può aiutarvi a gestire meglio una questione professionale o familiare che si trascina da qualche giorno. Non abbiate paura di chiedere collaborazione: non significa essere meno capaci. In amore, un momento di tranquillità permette alle coppie di ritrovare intesa, mentre chi è solo potrebbe sentirsi pronto a lasciarsi conoscere un po’ di più.

LEONE

Cari Leone, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (martedì 13 ottobre 2026), la settimana comincia con un’occasione per dimostrare quanto avete imparato da un’esperienza recente. Non occorre attirare l’attenzione a tutti i costi: una scelta tempestiva e ben ragionata parlerà per voi, soprattutto in ambito professionale. Se state aspettando una risposta, cercate di non interpretare ogni ritardo come un segnale negativo. In amore torna la voglia di condividere qualcosa di speciale, anche attraverso un gesto semplice capace di sorprendere chi vi sta accanto.

VERGINE

Cari Vergine, una questione che avete analizzato a lungo potrebbe finalmente apparirvi sotto una luce diversa. Il lunedì è adatto a rivedere un programma, correggere un dettaglio e stabilire quali siano le vere priorità, senza perdere tempo dietro a ogni piccola imperfezione. Sul lavoro, la vostra precisione sarà utile se accompagnata da un pizzico di flessibilità. In amore, provate a non cercare una spiegazione per ogni silenzio: a volte una conversazione spontanea vale più di mille supposizioni.

IL SEGNO FORTUNATO DI DOMANI, 13 OTTOBRE 2026, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani, è quello della Vergine: una questione che avete analizzato a lungo potrebbe finalmente apparirvi sotto una luce diversa.