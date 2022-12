Oroscopo Paolo Fox domani | Martedì 13 dicembre 2022 | Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

OROSCOPO PAOLO FOX DOMANI – Molti italiani tutti i giorni vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox propone le sue previsioni in diretta tv (spesso è ospite in trasmissioni Rai come I fatti vostri) o in radio (da anni ha una rubrica su LatteMiele). Previsioni che poi troviamo online. Ma cosa prevedono le stelle per la giornata di domani? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di domani, martedì 13 dicembre 2022, per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci presenti online:

BILANCIA

Cari Bilancia, è un momento delicato in amore, forse state affrontando una separazione: non alimentate le discussioni. Per quanto riguarda il lavoro, siate cauti, non prendete decisioni affrettate.

SCORPIONE

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (martedì 13 dicembre 2022), siete uno dei segni più passionali dello zodiaco e stasera potreste avere l’occasione di dare libero sfogo a questa vostra caratteristica… Lavoro? Potreste avere qualche problema economico, attento a non sperperare il denaro.

SAGITTARIO

Cari Sagittario, andate verso grandi novità in amore, potreste fare incontri interessanti. Per quanto riguarda il lavoro, prendetevi il tempo di valutare tutto prima di buttarvi in nuove avventure professionali.

CAPRICORNO

Cari Capricorno, è un periodo di grande serenità nei rapporti di coppia, sfruttatelo per prendervi un po’ di relax dai problemi che avete appena superato. Per quanto riguarda il lavoro, è arrivato il momento di concedervi una pausa, iniziate a progettare una breve vacanza.

ACQUARIO

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (martedì 13 dicembre 2022), finalmente le discussioni sono finte, potete iniziare a ripensare il vostro rapporto di coppia con un po’ di serenità. Avete progetti in mente, ma ancora non avete ben chiaro di cosa si tratta.

PESCI

Cari Pesci, cercate di mantenere la calma e di non essere pessimisti, date tempo al tempo arriverà anche la vostra occasione in amore. Per quanto riguarda il lavoro, siate pronti a fare scelte importanti per il vostro futuro.

IL SEGNO FORTUNATO DI DOMANI, 13 DICEMBRE 2022, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani, è quello del Sagittario: andate verso grandi novità in amore, potreste fare incontri interessanti.