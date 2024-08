Oroscopo Paolo Fox domani | Martedì 13 agosto 2024 | Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

OROSCOPO PAOLO FOX DOMANI – Molti italiani tutti i giorni vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox propone le sue previsioni in diretta tv (spesso è ospite in trasmissioni Rai come I fatti vostri) o in radio (da anni ha una rubrica su LatteMiele). Previsioni che poi troviamo online. Ma cosa classificare le stelle per la giornata di domani? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di domani, martedì 13 agosto 2024, per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci presenti online:

BILANCIA

Cari Bilancia, torna la voglia di pensare più concretamente al futuro. Il lavoro passerà presto in secondo piano e inizierete a sviluppare progetti di vita più stabili e legati alle vostre emozioni. Il mese di marzo potrebbe portare buone notizie per la vostra vita sentimentale. Ne trarrete beneficio sia dal punto di vista professionale che emotivo. Venere può portare benefici che saprete sfruttare al meglio.

SCORPIONE

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (martedì 13 agosto 2024), la vostra pazienza sarà messa alla prova. Qualcuno cercherà di pretendere molto da voi. Le stelle vi consigliano di usare la vostra capacità dialettica per sistemare le cose. La vita sentimentale è positiva e appassionata, con il desiderio di dimenticare un passato turbolento. Cercate di non litigare con i colleghi di lavoro.

SAGITTARIO

Cari Sagittario, potreste avere un buon istinto per risolvere alcuni problemi. D’altra parte, potrebbe essere un inizio di giornata tranquillo per quanto riguarda le relazioni sentimentali. Per quanto riguarda il lavoro, potrebbero sorgere alcuni problemi in questo periodo. Rilassatevi e godetevi le vacanze di agosto in questo periodo.

CAPRICORNO

Cari Capricorno, in amore c’è il rischio di essere troppo duri con il partner. Il consiglio delle stelle è di rilassarvi un po’ di più in questi giorni e di confidare i vostri sentimenti senza esitazioni. La Luna porta fortuna in questo periodo dell’anno, quindi se qualcuno è in crisi è il momento di calmarsi. Sul lavoro ci vuole pazienza.

ACQUARIO

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (martedì 13 agosto 2024), l’inizio della settimana è un po’ difficile da affrontare. Soprattutto perché diventate impazienti di fronte a problemi che non riuscite a risolvere da tempo. La fortuna in amore è un po’ fiacca. Nel frattempo, sul fronte del lavoro, dovrete tenere sotto controllo le vostre beghe. Problemi burocratici e spese insostenibili potrebbero affliggervi.

PESCI

Cari Pesci, Nettuno rappresenta l’elemento del potere. Questo vi permette di rivelare i vostri talenti. Sarete in grado di raggiungere gli obiettivi desiderati, sia in amore che nel lavoro. Questo lunedì potreste incontrare una persona nuova che vi farà dimenticare il passato. Per quanto riguarda il lavoro, non è il momento di trattenersi.

IL SEGNO FORTUNATO DI DOMANI, 13 AGOSTO 2024, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani, è quello dei Pesci: mettete in mostra tutti i vostri talenti e le vostre ambizioni.