Oroscopo Paolo Fox domani | Martedì 12 gennaio 2021 | Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

OROSCOPO PAOLO FOX DOMANI – Molti italiani tutti i giorni vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox propone le sue previsioni in diretta tv (spesso è ospite in trasmissioni Rai come Mezzogiorno in Famiglia e I fatti vostri) o in radio (da anni ha una rubrica su LatteMiele). Previsioni che poi troviamo online. Ma cosa prevedono le stelle per la giornata di domani? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di domani, martedì 12 gennaio 2021, per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci presenti online:

BILANCIA

Cari Bilancia, quella di domani – 12 gennaio 2021 – sarà una giornata nella quale dovrete avere massima cautela, perché la Luna dissonante potrebbe farvi dire qualche parola di troppo, e finireste per pentirvene. Attenzione anche a questioni burocratiche ancora in sospeso. Attenzione ad accordi, affitti e contratti. Non spendete oltre le vostre possibilità.

SCORPIONE

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (martedì 12 gennaio 2021), per voi sarà una giornata in cui l’amore sarà assoluto protagonista, d’altronde la Luna è favorevole. Che volete di più? Ottime opportunità a livello lavorativo, avete tanti progetti da realizzare o da completare. È il vostro momento.

SAGITTARIO

Cari Sagittario, in amore siete piuttosto titubanti in tutto ciò che fate. I prossimi giorni però ti porteranno qualcosa di bello. A livello lavorativo potete impegnarvi in qualcosa di speciale per il futuro. Fate più attenzione a livello economico. Non spendete oltre le vostre possibilità. L’anno scorso avete accusato un brutto contraccolpo. Non commettete gli stessi errori.

CAPRICORNO

Cari Capricorno, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (12 gennaio 2021), è il caso di fare attenzione agli incontri. Potrebbero essercene di speciali. D’altronde avete un quadro astrale notevole, con Luna, Sole, Venere e Marte tutti positivi. Siete tra i segni fortunati di oggi. Nel lavoro queste quarantott’ore possono essere molto importanti, cercate di ascoltare le esigenze degli altri e siate disponibili.

ACQUARIO

Cari Acquario, sarà una giornata e in generale una settimana molto importante in amore. Dovrete compiere scelte fondamentali per il vostro futuro. Nel lavoro evitate le cose superflue: concentratevi sulle questioni principali e datevi delle priorità se avete tanti impegni da portare a termine. Non riversate il vostro stress sul partner.

PESCI

Cari Pesci, quella di domani secondo l’oroscopo di Paolo Fox sarà una giornata positiva, anche se ormai molte persone a voi un tempo vicine hanno cambiato vita e ora vi ritrovate un po’ soli. Stelle favorevoli in amore. Portate avanti con entusiasmo i vostri progetti. Ci sono tanti rapporti da ridefinire, Marte per fortuna è dalla vostra parte.

IL SEGNO FORTUNATO DI DOMANI, 12 GENNAIO 2021, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani, è quello dei Pesci: bene l’amore. Anche sul lavoro potrete realizzare i vostri progetti.

