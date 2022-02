Oroscopo Paolo Fox domani | Martedì 1 marzo 2022 | Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

OROSCOPO PAOLO FOX DOMANI – Molti italiani tutti i giorni vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox propone le sue previsioni in diretta tv (spesso è ospite in trasmissioni Rai come Mezzogiorno in Famiglia e I fatti vostri) o in radio (da anni ha una rubrica su LatteMiele). Previsioni che poi troviamo online. Ma cosa prevedono le stelle per la giornata di domani? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di domani, martedì 1 marzo 2022, per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci presenti online:

BILANCIA

Cari Bilancia, ottime notizie in amore, in questo mese di marzo riuscirete a togliervi grandi soddisfazioni. Sul lavoro non tutto va come vorreste, vero, ma non per questo dovete scoraggiarvi. Date tempo al tempo e vedrete che piano piano le cose miglioreranno.

SCORPIONE

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (martedì 1 marzo 2022), ottime notizie per l’amore: se ci sono discussioni e litigi, cercate di parlarvi e chiarire. Se c’è una persona che vi piace, non siate timidi, dovete solo farvi avanti. Sul lavoro non mancheranno le opportunità. Che volete di più?

SAGITTARIO

Cari Sagittario, durante la giornata di domani – martedì 1 marzo – avvertite una certa noia in amore, forse non vi sentite pienamente valorizzati e apprezzati dal partner. Non riuscite a trovare la giusta strada. Sul lavoro invece continuate così. Siete ottimisti e avete ottime idee. Ora dovete solo metterle in campo.

CAPRICORNO

Cari Capricorno, in amore ci sono ottime notizie. I rapporti con il partner, soprattutto per chi ha una relazione di lungo tempo, sono buoni. Preparatevi a vivere forti e piacevoli emozioni. Chi è single può fare nuovi incontri. Sul lavoro sta arrivando il momento del riscatto.

ACQUARIO

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (martedì 1 marzo 2022), in amore dovete mantenere la calma. Non prendetevela se qualcosa non va come vorreste. Imparate soprattutto a ponderare bene le parole, altrimenti rischiate di dire qualcosa di troppo e poi pentirvene. Sul lavoro forse è arrivato il momento di fare delle scelte in vista del futuro.

PESCI

Cari Pesci, se c’è una persona che vi piace, fatevi avanti con entusiasmo. Sul lavoro vi sentite forti e sicuri di voi stessi. Occhio alle discussioni che ultimamente sono all’ordine del giorno. Anche piccoli litigi possono portare scompiglio. Mantenete la calma e contate fino a dieci prima di aprir bocca.

IL SEGNO FORTUNATO DI DOMANI, 1 MARZO 2022, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani, è quello del Capricorno: finalmente vi sentite apprezzati e valorizzati.