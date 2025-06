Oroscopo Paolo Fox domani | Lunedì 9 giugno 2025 | Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

OROSCOPO PAOLO FOX DOMANI – Molti italiani tutti i giorni vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox propone le sue previsioni in diretta tv (spesso è ospite in trasmissioni Rai come I fatti vostri) o in radio (da anni ha una rubrica su LatteMiele). Previsioni che poi troviamo online. Ma cosa classificare le stelle per la giornata di domani? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di domani, lunedì 9 giugno 2025, per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci presenti online:

BILANCIA

Cari Bilancia, avrete molto più equilibrio rispetto al solito: successi in amore e nel lavoro. Nel corso delle prossime ore evitate conflitti inutili e dedicatevi a ciò che amate fare veramente.

SCORPIONE

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (lunedì 9 giugno 2025), le stelle nel corso delle prossime ore di questo lunedì 13 gennaio 2025 favoriranno momenti di passione e introspezione. Rilassatevi e godetevi i piccoli piaceri della vita.

LA TABELLA PER CALCOLARE L’ASCENDENTE

SAGITTARIO

Cari Sagittario, avventure e novità rendono questa settimana di inizio 2025 particolarmente entusiasmante. Amore e lavoro sono allineati per portarvi soddisfazioni importanti. Ma starà a voi cogliere le occasioni che si presenteranno.

CAPRICORNO

Cari Capricorno, giornata piena di stabilità e crescita. Lavorate sui vostri obiettivi con determinazione e dedizione. Datevi da fare. Non è il momento di mollare. Amore solido e rassicurante nel corso delle prossime ore.

ACQUARIO

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (lunedì 9 giugno 2025), vi attende un periodo di espansione e nuove conoscenze in tutti i campi. Nel corso delle prossime ore di questo lunedì invernale coltivate le vostre passioni e seguite il vostro intuito. Coraggio. Rimboccatevi le maniche. Vi attende un periodo di espansione e nuove conoscenze in tutti i campi. Nel corso delle prossime ore di questo lunedì invernale coltivate le vostre passioni e seguite il vostro intuito.

PESCI

Cari Pesci, sensibilità e creatività sono le parole chiave della settimana che partirà oggi. Lasciate spazio all’immaginazione e ai sentimenti autentici. Amate. Amate follemente. Per molti di voi ne varrà la pena.

IL SEGNO FORTUNATO DI DOMANI, 9 GIUGNO 2025, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani, è quello dei Pesci: sensibilità e creatività sono le parole chiave nel corso delle prossime ore.