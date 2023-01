Oroscopo Paolo Fox domani | Lunedì 9 gennaio 2023 | Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

OROSCOPO PAOLO FOX DOMANI – Molti italiani tutti i giorni vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox propone le sue previsioni in diretta tv (spesso è ospite in trasmissioni Rai come I fatti vostri) o in radio (da anni ha una rubrica su LatteMiele). Previsioni che poi troviamo online. Ma cosa prevedono le stelle per la giornata di domani? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di domani, lunedì 9 gennaio 2023, per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci presenti online:

BILANCIA

Cari Bilancia, quella che parte ora sarà una settimana un po’ polemica nei rapporti con gli altri e con i familiari. Le tensioni che nascono in questa domenica saranno di difficile gestione, anche Marte in opposizione chiederà chiarezza…

SCORPIONE

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (lunedì 9 gennaio 2023), nel corso delle prossime ore avrete bisogno di confrontarvi con un famigliare, un amico o un parente lontano. Avete bisogno di chiarezza e svago. Una buona soluzione sarebbe viaggiare o fare qualcosa di divertente con la persona amata.

SAGITTARIO

Cari Sagittario, è arrivato il momento in cui anche voi potete lanciare segnali o emozioni speciali agli altri. Avete una grande passione nel cuore, dovete rivelare una grande sensazione di affetto e positività ad una persona a cui tenete particolarmente, il che è altamente consigliato. Novità in arrivo.

CAPRICORNO

Cari Capricorno, il quadro astrale è un po’ conflittuale. Diverse perplessità caratterizzano queste giornate sul lavoro e in famiglia. Se credete che una persona non sia dalla vostra parte, provate ad evitare ulteriori contrasti e parlate chiaro. Coraggio. Vi serve coraggio e non temete: lo avete eccome, dovete solo tirarlo fuori.

ACQUARIO

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (lunedì 9 gennaio 2023), dovete fare il punto della situazione senza perdervi nei dettagli. La Luna tocca il settore dei viaggi. E’ una fase in cui è importante valutare i sentimenti. Giove e Venere sono favorevoli e portano relazioni ed emozioni di un certo peso. In questa stagione passionale, chi non ha una storia, dovrebbe cercarla.

PESCI

Cari Pesci, qualcuno si porrà domande sulla relazione che sta vivendo. Se ci sono due relazioni in ballo, fare una scelta è d’obbligo, ma è consigliabile rinviarla al mese di febbraio. A volte le emozioni vengono trattenute, non esternarle crea un problema, specialmente se si pensa che la relazione con il partner non sia quella giusta o che permangano troppi dubbi.

IL SEGNO FORTUNATO DI DOMANI, 9 GENNAIO 2023, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani, è quello dello Scorpione: avete bisogno di chiarezza e svago. Una buona soluzione sarebbe viaggiare o fare qualcosa di divertente con la persona amata.