Oroscopo Paolo Fox domani | Lunedì 9 febbraio 2026 | Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

OROSCOPO PAOLO FOX DOMANI – Molti italiani tutti i giorni vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox propone le sue previsioni in diretta tv (spesso è ospite in trasmissioni Rai come I fatti vostri) o in radio (da anni ha una rubrica su LatteMiele). Previsioni che poi troviamo online. Ma cosa classificare le stelle per la giornata di domani? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di domani, lunedì 9 febbraio 2026, per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci presenti online:

BILANCIA

Cari Bilancia, cielo che parla di equilibrio da ritrovare. Sul lavoro ci sono decisioni da prendere, ma senza fretta. In amore è il momento giusto per chiarire una situazione rimasta in sospeso: meglio una verità oggi che un dubbio domani. Cielo interessante, anche se ti senti più lento del solito. In realtà stai solo valutando meglio le cose. Lavoro in fase di consolidamento: non forzare i tempi.

SCORPIONE

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (lunedì 9 febbraio 2026), giornata intensa, come piace a te. Hai fiuto per capire chi ti è alleato e chi no. Sul lavoro puoi fare una mossa strategica importante. In amore sei magnetico, ma attento a non essere troppo sospettoso.

SAGITTARIO

Cari Sagittario, voglia di libertà e movimento. Giornata favorevole per contatti, spostamenti, nuove idee. Sul lavoro non stare fermo. In amore hai bisogno di leggerezza: se una storia è troppo pesante, lo senti subito.

CAPRICORNO

Cari Capricorno, responsabilità al centro della giornata. Il lavoro richiede concentrazione, ma porta risultati. In amore sei più chiuso del solito: prova a lasciare spazio alle emozioni, non tutto deve essere pianificato.

ACQUARIO

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (lunedì 9 febbraio 2026), giornata creativa, ma un po’ nervosa. Tante idee, non tutte subito realizzabili. Sul lavoro serve pazienza. In amore hai bisogno di sentirti libero, ma senza sparire: chi ti vuole bene ha bisogno di segnali chiari.

PESCI

Cari Pesci, cielo romantico e intuitivo. Sei molto ricettivo, capisci al volo le intenzioni degli altri. Sul lavoro segui l’istinto, ma resta concreto. In amore giornata dolce, ideale per avvicinarsi o chiarire con il cuore.

IL SEGNO FORTUNATO DI DOMANI, 9 FEBBRAIO 2026, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l'oroscopo di Paolo Fox di domani, è quello dei Pesci.