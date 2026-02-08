Oroscopo Paolo Fox domani | Lunedì 9 febbraio 2026 | Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine

OROSCOPO PAOLO FOX DOMANI – Molti italiani tutti i giorni vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox propone le sue previsioni in diretta tv (spesso è ospite in trasmissioni Rai come I fatti vostri) o in radio (da anni ha una rubrica su LatteMiele). Previsioni che poi vengono riportate online da diverse testate. Cosa prevedono le stelle per la giornata di domani? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di domani, lunedì 9 febbraio 2026, per i segni di Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine presenti online:

ARIETE

Cari Ariete, giornata di ripartenza. Dopo un periodo un po’ nervoso, torni ad avere energia e voglia di fare. Sul lavoro c’è qualcosa da chiarire: fallo oggi, senza rimandare. In amore sei diretto, forse troppo: bene la passione, ma attenzione alle parole.

TORO

Cari Toro, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (lunedì 9 febbraio 2026), cielo interessante, anche se ti senti più lento del solito. In realtà stai solo valutando meglio le cose. Lavoro in fase di consolidamento: non forzare i tempi. In amore hai bisogno di certezze, ma evita di chiuderti se non arrivano subito.

GEMELLI

Cari Gemelli, finalmente una giornata più brillante. La mente corre veloce e le occasioni non mancano, soprattutto nei contatti. Sul lavoro puoi dire la tua con successo. In amore torna la voglia di parlare, chiarire, magari flirtare un po’.

CANCRO

Cari Cancro, giornata emotiva, ma produttiva. Sei molto sensibile all’ambiente che ti circonda: scegli bene con chi stare. Sul lavoro serve più fiducia in te stesso. In amore c’è bisogno di rassicurazioni, ma anche di meno silenzi.

LEONE

Cari Leone, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (lunedì 9 febbraio 2026), il cielo ti dà energia e voglia di emergere. Ottimo momento per chi deve farsi notare o portare avanti un progetto. In amore sei passionale, ma un po’ orgoglioso: ricordati che non è sempre l’altro a dover fare il primo passo.

VERGINE

Cari Vergine, giornata concreta, utile, ma un po’ pesante mentalmente. Sul lavoro sei preciso, forse troppo: cerca di non stressarti per ciò che non puoi controllare. In amore hai bisogno di stabilità, ma anche di sentirti apprezzato.

IL SEGNO FORTUNATO DI DOMANI, 9 FEBBRAIO 2026, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani, è quello del Leone: il cielo ti dà energia e voglia di emergere. Ottimo momento per chi deve farsi notare o portare avanti un progetto. Tornate a ruggire.