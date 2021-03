Oroscopo Paolo Fox domani | Lunedì 8 marzo 2021 | Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

Di seguito le previsioni dell'oroscopo di Paolo Fox di domani, lunedì 8 marzo 2021, per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci presenti online:

BILANCIA

Cari Bilancia, vi aspetta un bell’inizio di settimana, fatto soprattutto di complicità con il partner. Avete superato alcuni litigi che vi avevano allontanato e adesso avete soltanto voglia di recuperare il tempo perduto. Fatelo, ma senza sottovalutare gli impegni di lavoro e alcune scadenze in famiglia: con il giusto impegno, non lascerete nulla indietro.

SCORPIONE

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (8 marzo), avete davanti una giornata molto impegnativa. Troppi pensieri per la testa, troppe distrazioni dai vostri impegni quotidiani e soprattutto troppa instabilità nella vostra coppia. Che fare? Provare a prendere il toro per le corna, affrontare di petto la situazione e parlare chiaro. Solo così potete sperare di uscire da questa crisi.

SAGITTARIO

Cari Sagittario, sarete grandi protagonisti in amore. Avete voglia di recuperare il tempo perduto con una persona speciale che avete ritrovato dopo molto tempo: non date retta a chi vi dice che è un rischio troppo grande, se vi fa bene al cuore assecondate per una volta i vostri desideri.

CAPRICORNO

Cari Capricorno, secondo l’oroscopo di Paolo Fox quanto nervosismo in questi giorni. Non avete passato un bel weekend e anche questo lunedì non sarà all’altezza delle vostre previsioni. Il motivo di tutto sta in una situazione di grande instabilità sul lavoro, che non vi permette di guardare al futuro con fiducia. Cercate di resistere, arriveranno di certo tempi migliori.

ACQUARIO

Cari Acquario, non avrete molto di cui lamentarvi. Sul lavoro avete ricevuto nei giorni scorsi una grande notizia che riguarda voi e alcuni colleghi a cui tenete moltissimo. A casa, invece, alcuni di voi stanno aspettando un lieto evento che si avvicina sempre di più. L’atmosfera è fantastica, vivetevela.

PESCI

Cari Pesci, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani, forse ultimamente state trascurando quello che desiderate davvero. Distratti da lavoro e amici, avete finito per mettere in secondo piano l’amore e anche se in cuor vostro sapete di tenerci tantissimo, il messaggio che è venuto fuori è proprio l’opposto. Avrete tutto questo lunedì per farvi perdonare.

IL SEGNO FORTUNATO DI DOMANI, 8 MARZO 2021, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani, è quello dell’Acquario: buone notizie in amore, sul lavoro e in famiglia. È un periodo florido, godetevelo.

