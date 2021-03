Oroscopo Paolo Fox domani | Lunedì 8 marzo 2021 | Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine

OROSCOPO PAOLO FOX DOMANI – Molti italiani tutti i giorni vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox propone le sue previsioni in diretta tv (spesso è ospite in trasmissioni Rai come Mezzogiorno in Famiglia e I fatti vostri) o in radio (da anni ha una rubrica su LatteMiele). Previsioni che poi vengono riportate online. Cosa prevedono le stelle per la giornata di domani? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di domani, lunedì 8 marzo 2021, per i segni di Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine presenti online:

ARIETE

Cari Ariete, domani sarete particolarmente agguerriti e vogliosi di ottenere risposte alle tante domande che vi girano per la testa. D’altronde amate essere in battaglia e dare il massimo. Anche sul lavoro non scegliete mai la strada più facile ma sempre quella più tortuosa. Inoltre proprio non sapete stare con le mani in mano.

TORO

Cari Toro, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (8 marzo 2021), in questa settimana appena trascorsa molti di voi hanno avuto parecchi problemi personali da risolvere. Se si tratta di qualcosa a livello fisico, cercate di non stancarvi inutilmente. I conflitti non mancano mai. Evitate però litigi inutili sul lavoro.

GEMELLI

Cari Gemelli, l’oroscopo vi invita alla cautela perché avete avuto una settimana molto difficile. Avete quindi bisogno di ricaricare le pile. In generale il vostro segno è favorito dal punto di vista astrologico, per cui potete portare avanti con fiducia i vostri progetti. Molti di voi sono annoiati perché sono stanchi della solita routine.

CANCRO

Cari Cancro, secondo l’oroscopo di Paolo Fox in questo periodo dite tutto ciò che pensate senza farvi troppi problemi o pensare alle conseguenze. La sincerità è sempre una cosa buona, ma a volte il rischio è quello di dire qualcosa di cui finireste per pentirvene. Attenzione perché presto la Luna sarà in opposizione, quindi serve cautela.

LEONE

Cari Leone, venite come vi abbiamo più volte raccontato da un periodo davvero difficile e complesso sotto ogni punto di vista. Adesso però potete ripartire e portare avanti con entusiasmo i vostri progetti. Non ha senso recriminare o pensare solo al passato, anche in amore: se una storia si è conclusa, voltate pagina e guardate avanti.

VERGINE

Cari Vergine, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani, in questo periodo siete parecchio nervosi. Ci vuole davvero poco a farvi perdere la pazienza. Cercate allora di contenervi e di contare fino a dieci prima di aprir bocca. In amore non va tutto come vorreste, in generale non avete avuto le risposte che speravate, ma non temete. Non avete nulla da invidiare agli altri.

IL SEGNO FORTUNATO DI DOMANI, 8 MARZO 2021, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani, è quello del Leone: dopo un periodo difficile, potete tornare a ruggire.

