Oroscopo Paolo Fox domani | Lunedì 6 marzo 2023 | Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

OROSCOPO PAOLO FOX DOMANI – Molti italiani tutti i giorni vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox propone le sue previsioni in diretta tv (spesso è ospite in trasmissioni Rai come I fatti vostri) o in radio (da anni ha una rubrica su LatteMiele). Previsioni che poi troviamo online. Ma cosa classificare le stelle per la giornata di domani? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di domani, lunedì 6 marzo 2023, per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci presenti online:

BILANCIA

Cari Bilancia, nel corso della settimana sarete molto entusiasti e sul lavoro le cose andranno benissimo grazie alla vostra diplomazia, all’eleganza e all’intelligenza. In amore non ci saranno conflitti con il partner…

SCORPIONE

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (lunedì 6 marzo 2023), per voi si prospetta una settimana all’insegna del lavoro. Tenete duro: le giornate migliori saranno quelle a cavallo tra giovedì e venerdì dato che la Luna soggiornerà nel vostro segno.

SAGITTARIO

Cari Sagittario, nel corso delle prossime ore dovrete fare attenzione a dei possibili errori che potrebbero recarvi dei danni. Con il partner finirete per organizzare qualcosa di interessante da fare per Pasqua o per la prossima estate.

CAPRICORNO

Cari Capricorno, durante la giornata avrete gran voglia di darvi da fare soprattutto in amore ma attenzione a non rivangare su una relazione finita male. Giovedì e venerdì dovrete guardarvi bene da alcune persone e da possibili insidie.

ACQUARIO

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (lunedì 6 marzo 2023), quella che sta per iniziare sarà per voi una settimana molto agitata e dovrete fare attenzione a non perdere la pazienza. Sfruttate questa settimana per rimettere i conti a posto e per riorganizzare l’abitazione.

PESCI

Cari Pesci, in amore e/o in famiglia potrete avanzare delle richieste particolari. Per quanto riguarda il lavoro, sarà una settimana valida per allacciare nuove collaborazioni, concludere degli affari o sistemare i conti.

IL SEGNO FORTUNATO DI DOMANI, 6 MARZO 2023, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani, è quello dei Pesci: in amore e/o in famiglia potrete avanzare delle richieste particolari.