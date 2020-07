Oroscopo Paolo Fox domani | Lunedì 6 luglio 2020 | Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

OROSCOPO PAOLO FOX DOMANI – Sono molti gli italiani che tutti i giorni vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox ogni giorno propone le sue previsioni in tv (in trasmissioni Rai come Mezzogiorno in Famiglia e I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele). Cosa prevedono le stelle per la giornata di domani? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di domani, lunedì 6 luglio 2020, per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci:

BILANCIA

Cari Bilancia, moderate i toni e le parole nella giornata di domani, in particolare con il partner che ha bisogno di maggiore presenza e dolcezza da parte vostra, rischiate di fare dei danni irreparabili con quest’atteggiamento bellicoso. Chi prova una forte attrazione per la persona sbagliata potrebbe scottarsi.

SCORPIONE

Cari Scorpione, quella di domani per voi sarà una giornata un po’ grigia, non avrete voglia di fare molto, evitate di affaticarvi inutilmente ma non rimanete con le mani in mano, se c’è qualcosa da fare, fatelo. Troverete facilmente la soluzione ai vostri problemi. Nel campo professionale ci sono troppi progetti da gestire, ma riuscirete a fare tutto.

SAGITTARIO

Cari Sagittario, in amore finalmente le cose iniziano a migliorare secondo Paolo Fox, anche se è ancora presente l’influsso negativo di Venere opposta che complica un po’ il quadro. Occhio alle spese in questo periodo, state riscontrando dei problemi economici, quindi meglio evitare sprechi.

CAPRICORNO

Cari Capricorno, avete diversi problemi da risolvere in questo periodo secondo il guru delle stelle, le soluzioni vi sembrano lontane anche a livello emotivo e basta poco per mandarvi in crisi, ci sono dei cambiamenti in corso che forse non avevate valutato e questo coinvolge anche la sfera economica, quella che vi dà maggiore preoccupazione.

ACQUARIO

Cari Acquario, la Luna è nel vostro segno domani, ciò significa soltanto una cosa: rispolverate la passionalità! Avrete nuovamente voglia di corteggiare il vostro interesse sentimentale e anche di farvi corteggiare, se non state bene con qualcuno, basta rimuginare, cambiate pagina.

PESCI

Cari Pesci, avvertite un po’ di nervosismo in questi giorni, domani soprattutto sarà una giornata impegnativa ma che vi aiuterà a ritrovare la serenità. Arrivano occasioni positive e promettenti che dovrete valutare con attenzione.

IL SEGNO FORTUNATO DI DOMANI, 6 LUGLIO 2020, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani, è quello dell’Acquario: la Luna nel segno aiuta a ritrovare la passione.

