Oroscopo Paolo Fox domani | Lunedì 6 luglio 2020 | Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine

OROSCOPO PAOLO FOX DOMANI – Come ogni giorno, Paolo Fox ha consultato le stelle e svelato le sue previsioni dell’oroscopo di domani: quali sono i segni fortunati di domani, lunedì 6 luglio 2020? Un po’ per scaramanzia e un po’ per curiosità, sono sempre molti gli italiani che vanno alla ricerca delle previsioni di Paolo Fox, l’astrologo più amato in Italia, che spesso è ospite in televisione (in trasmissioni Rai come Mezzogiorno in Famiglia e I fatti vostri) o in radio (a LatteMiele). Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di domani, lunedì 6 luglio 2020, per i segni dell’Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine. Quale sarà il segno fortunato di domani?

ARIETE

Cari Ariete, secondo Paolo Fox sono favoriti i nuovi incontri nella giornata di domani, emozioni in arrivo per voi. Ultimamente accusate un po’ di stanchezza e avete troppi dubbi per la testa, meglio parlarne appena ne avete l’occasione. Nel campo professionale qualcosa è cambiato rispetto a prima, non accavallate i compiti.

TORO

Cari Toro, quella di domani potrebbe essere una giornata polemica secondo il guru delle stelle, soprattutto a causa della famiglia, non prendetevela troppo a male. Per quanto riguarda l’amore, chi di recente si è separato da un lungo amore dovrebbe prendersi del tempo per guarire ma anche per guardare al futuro, non precludetevi delle occasioni soltanto perché credete di non essere pronti.

GEMELLI

Cari Gemelli, quella di domani sarà una giornata che strizzerà l’occhio ai sentimenti, attenzione soltanto al lato tradimenti, soprattutto se vivete da tempo una relazione che vi ha dato più bassi che alti. Nel campo professionale arrivano interessanti novità soprattutto se lavorate a contatto con il pubblico.

CANCRO

Cari Cancro, secondo il guru delle stelle quella di domani sarà una giornata positiva, la settimana parte al meglio soprattutto in campo sentimentale, dovete ancora recuperare terreno, ma tenete duro.

LEONE

Cari Leone, secondo il guru delle stelle arrivano dei problemi in amore nella giornata di domani a causa della Luna in opposizione che vi rende tesi e nervosi, qualcosa vi turba, la vostra storia d’amore non procede più spedita come una volta e nel peggiore dei casi potrebbe anche finire. Cercate però di essere più ottimisti, non buttatevi subito giù.

VERGINE

Cari Vergine, secondo Paolo Fox siete uno dei segni che potrà portare a casa qualche conquista, favoriti i nuovi incontri, i rapporti di coppia invece dovranno essere rivisti nella settimana. Anche i progetti famigliari sono da ampliare, nel campo professionale invece i problemi potranno essere archiviati facilmente.

IL SEGNO FORTUNATO DI DOMANI, 6 LUGLIO 2020, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato di domani, secondo Paolo Fox è quello del Cancro: non buttatevi subito giù, se c’è qualcosa che non va parlatene.

