Oroscopo Paolo Fox domani | Lunedì 5 gennaio 2026 | Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

OROSCOPO PAOLO FOX DOMANI – Molti italiani tutti i giorni vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox propone le sue previsioni in diretta tv (spesso è ospite in trasmissioni Rai come I fatti vostri) o in radio (da anni ha una rubrica su LatteMiele). Previsioni che poi troviamo online. Ma cosa classificare le stelle per la giornata di domani? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di domani, lunedì 5 gennaio 2026, per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci presenti online:

BILANCIA

Cari Bilancia, in queste ore di inizio gennaio 2026 c’è armonia e voglia di socializzare. È una settimana positiva per migliorare le relazioni e chiudere questioni rimaste in sospeso. Arriva un clima più leggero rispetto al recente passato. Energia più stabile.

SCORPIONE

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (lunedì 5 gennaio 2026), state vivendo delle giornate particolarmente intense, cariche di passione e introspezione. Avete voglia di capire fino in fondo ciò che provate e quali direzioni seguire nel 2026. Le coppie possono rafforzare il legame attraverso dialoghi profondi, mentre i single sono attratti da personalità intriganti.

LA TABELLA PER CALCOLARE L’ASCENDENTE

SAGITTARIO

Cari Sagittario, prende il via una settimana vivace e ottimista. Le stelle portano movimento, contatti e un forte desiderio di rinnovamento. Capitolo lavoro: ci sono novità che vi spingono a guardare avanti con grande entusiasmo.

CAPRICORNO

Cari Capricorno, è un periodo di grande concretezza. Avete idee chiare e un forte senso di responsabilità che vi guida in ogni scelta. In amore nel corso di queste ore di inizio anno prevale la stabilità: le coppie fanno progetti a lungo termine, mentre i single possono avvicinarsi a qualcuno che trasmette fiducia. Grande fiducia.

ACQUARIO

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (lunedì 5 gennaio 2026), settimana particolarmente brillante e creativa. Vi sentite liberi di esprimervi e di proporre nuove idee. Torna il desiderio di spontaneità e novità. Per quanto riguarda il lavoro, emergono occasioni legate a collaborazioni particolarmente innovative.

PESCI

Cari Pesci, sta iniziando una settimana delicata ma profonda. L’intuizione è la vostra guida migliore, soprattutto in amore, dove potreste vivere emozioni intense e inaspettate. Capitolo lavoro: arrivano segnali importanti che confermano la direzione intrapresa.

IL SEGNO FORTUNATO DI DOMANI, 5 GENNAIO 2026, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani, è quello dell’Acquario: settimana particolarmente brillante e creativa.