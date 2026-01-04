Oroscopo Paolo Fox domani | Lunedì 5 gennaio 2026 | Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine

OROSCOPO PAOLO FOX DOMANI – Molti italiani tutti i giorni vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox propone le sue previsioni in diretta tv (spesso è ospite in trasmissioni Rai come I fatti vostri) o in radio (da anni ha una rubrica su LatteMiele). Previsioni che poi vengono riportate online da diverse testate. Cosa prevedono le stelle per la giornata di domani? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di domani, lunedì 5 gennaio 2026, per i segni di Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine presenti online:

ARIETE

Cari Ariete, per voi si prospetta una settimana particolarmente vivace e costruttiva. Avete voglia di lanciarvi in nuovi progetti e di dimostrare quanto valete. Lavoro: emergono intuizioni importanti che potrebbero trasformarsi in opportunità entro la fine del mese.

TORO

Cari Toro, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (lunedì 5 gennaio 2026), nel corso di queste ore state lentamente ritrovando stabilità e ordine interiore. Avete bisogno di riprendere ritmo e creare una routine più solida. Le coppie rafforzano la complicità.

GEMELLI

Cari Gemelli, prende il via una settimana particolarmente dinamica e brillante. Siete pieni di idee e la vostra comunicazione è particolarmente efficace. Per quanto riguarda il lavoro, sarete protagonisti grazie alla creatività e alla capacità di trovare soluzioni inaspettate.

CANCRO

Cari Cancro, state vivendo dei giorni di introspezione ma anche di rinnovata sicurezza. Siete pronti a lasciare andare ciò che non vi fa stare bene e a concentrarvi sulle relazioni sincere. Arrivano chiarimenti utili per costruire maggiore stabilità. Capitolo lavoro: state per raccogliere i frutti di un impegno costante.

LEONE

Cari Leone, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (lunedì 5 gennaio 2026), state ritrovando entusiasmo e determinazione. Questa settimana di inizio anno porta stimoli nuovi e un forte desiderio di emergere. C’è grande slancio: le coppie vivono emozioni intense.

VERGINE

Cari Vergine, state affrontando la settimana con grande concentrazione e metodo. È un buon momento per pianificare obiettivi a lungo termine. Prevale un atteggiamento prudente ma sincero. Per quanto riguarda il lavoro, nel corso delle prossime ore emergeranno conferme che rafforzeranno la vostra fiducia.

IL SEGNO FORTUNATO DI DOMANI, 5 GENNAIO 2026, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani, è quello dell’Ariete: settimana particolarmente vivace e costruttiva.