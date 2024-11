Oroscopo Paolo Fox domani | Lunedì 4 novembre 2024 | Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

OROSCOPO PAOLO FOX DOMANI – Molti italiani tutti i giorni vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox propone le sue previsioni in diretta tv (spesso è ospite in trasmissioni Rai come I fatti vostri) o in radio (da anni ha una rubrica su LatteMiele). Previsioni che poi troviamo online. Ma cosa classificare le stelle per la giornata di domani? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di domani, lunedì 4 novembre 2024, per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci presenti online:

BILANCIA

Cari Bilancia, in amore potrete recuperare il terreno perso e sul lavoro la giornata è ideale per nuovi progetti e collaborazioni. Magari saprete ottenere nuovi impegni e contratti, dimostrando a tutti di che pasta siete fatti. Non tutto il male viene per nuocere.

SCORPIONE

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (lunedì 4 novembre 2024), attenzione in amore perché non siete molto convinti dei vostri sentimenti per il partner. Sul lavoro cercate stabilità ma presto arriverà. Non tutto sta andando per il verso giusto, ma molte cose si aggiusteranno prima di quanto vi immaginate. Vedrete che saranno momenti di passaggio, ma ne uscirete vincitori.

LA TABELLA PER CALCOLARE L’ASCENDENTE

SAGITTARIO

Cari Sagittario, in amore siate più impulsivi e seguite le vostre sensazioni senza paura. Sul lavoro bisogna essere più diplomatici. Non prendetevela se qualcosa non va come vorreste.

CAPRICORNO

Cari Capricorno, in amore meglio non prendere decisioni avventate e sul lavoro vi sentite un po’ insofferenti. Bisogna stringere i denti. Non tutto va secondo i piani ma vedrete che molte cose si aggiustano ancor prima del previsto. Non ci saranno problemi irrisolvibili, solo dovete avete un po’ di pazienza.

ACQUARIO

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (lunedì 4 novembre 2024), in amore siete molto confusi e non sapete neanche voi cosa state cercando. Sul lavoro è un po’ la stessa situazione, siete alla ricerca della vostra strada. Non tutto si aggiusta subito, ma molte cose prenderanno il sopravvento.

PESCI

Cari Pesci, attenzione in amore perché potreste aver fatto qualche scelta un po’ azzardata. Sul lavoro vi sentite carichi di responsabilità. Vedrete che presto tutto si aggiusta.

IL SEGNO FORTUNATO DI DOMANI, 4 NOVEMBRE 2024, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani, è quello del Capricorno: in amore riuscirete a superare tutte le questioni che vi hanno causato problemi di recente e sul lavoro staccate un po’ la testa Godetevi il tempo libero.