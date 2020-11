Oroscopo Paolo Fox domani | Lunedì 23 novembre 2020 | Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

OROSCOPO PAOLO FOX DOMANI – Molti italiani tutti i giorni vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox ogni giorno propone le sue previsioni in tv (in trasmissioni Rai come Mezzogiorno in Famiglia e I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele). Cosa prevedono le stelle per la giornata di domani? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di domani, lunedì 23 novembre 2020, per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci:

BILANCIA

Cari Bilancia, secondo l’oroscopo di domani di Paolo Fox dovete guardare al futuro con ottimismo, basta piangersi addosso, se c’è una persona che vi piace allora parlatele, basta perder tempo.

SCORPIONE

Cari Scorpione, Venere da sabato scorso è molto attiva, per voi arrivano belle notizie soprattutto sul fronte sentimentale. Sul lavoro alcuni rapporti sono da rivedere.

SAGITTARIO

Cari Sagittario, meglio essere pazienti in amore, non lasciatevi andare così in fretta, non vi farebbe bene. Sul lavoro evitate gli scontri diretti, dovete ragionare con lucidità.

CAPRICORNO

Cari Capricorno, la prossima settimana partirà all’insegna dell’amore, avete tutto il tempo del mondo per recuperare. Sul lavoro Giove è nel vostro segno, questo vi aiuterà a risolvere alcuni problemi anche legali.

ACQUARIO

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di domani di Paolo Fox l’amore in questo periodo viene messo spesso in discussione, siete molto confusi e incerti sul da farsi, non portatevi fretta. Sul lavoro quella di domani sarà una giornata un po’ agitata.

PESCI

Cari Pesci, attenzione se state vivendo due storie contemporaneamente, Paolo Fox vi mette in guardia, potreste insospettire una delle due parti, quindi riflettete bene sul da farsi. Venere vi aiuta a rispolverare un po’ di fascino da adottare anche sul lavoro.

IL SEGNO FORTUNATO DI DOMANI, 23 NOVEMBRE 2020, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani, è quello del Capricorno: la prossima settimana sarà all’insegna dell’amore.

