Oroscopo Paolo Fox di domani per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine | Lunedì 23 novembre 2020

OROSCOPO PAOLO FOX DOMANI – Come ogni giorno, Paolo Fox ha consultato le stelle e svelato le sue previsioni dell’oroscopo di domani: quali sono i segni fortunati di domani, lunedì 23 novembre 2020? Un po’ per scaramanzia e un po’ per curiosità, sono sempre molti gli italiani che vanno alla ricerca delle previsioni di Paolo Fox, l’astrologo più amato in Italia, che spesso è ospite in televisione (in trasmissioni Rai come Mezzogiorno in Famiglia e I fatti vostri) o in radio (a LatteMiele). Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di domani, lunedì 23 novembre 2020, per i segni dell’Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine. Quale sarà il segno fortunato di domani?

ARIETE

Cari Ariete, secondo il guru delle stelle quella di domani per voi sarà una giornata positiva finalmente, Venere non è più in opposizione, quindi potrete tirare un sospiro di sollievo. Certo, in amore si respira ancora un po’ di tensione, ma passerà. Sul lavoro è arrivato il momento di riflettere sul da farsi.

TORO Cari Toro, secondo il guru delle stelle quella di domani per voi sarà una giornata un po’ complicata per i sentimenti, arrivano delle tensioni non previste. Sul lavoro avete bisogno di ritrovare la serenità perduta, non vi sentite molto a vostro agio con i colleghi di recente.

GEMELLI

Cari Gemelli, siete un po’ stanchi in questo periodo, l’amore vi mette a dura prova, dovete mantenere alta l’attenzione in ogni caso. Sul lavoro è meglio aspettare la fine di dicembre per trarre le somme e capire il da farsi.

CANCRO

Cari Cancro, secondo l’oroscopo di domani di Paolo Fox avete avvertito dei cambiamenti nella vostra storia d’amore, alcuni equilibri si sono rotti, oggi dovete farvene una ragione, tutto cambia. Quello che non vi piace va affrontato, parlatene con il partner.

LEONE

Cari Leone, in questo periodo meglio essere prudenti se siete single, il guru delle stelle vi invita ad andarci piano soprattutto con chi potrebbe fingere un interesse nei vostri confronti soltanto per arrivare da un’altra parte. Sul lavoro non dovete sottovalutare le nuove proposte.

VERGINE

Cari Vergine, secondo il guru delle stelle quella di domani per le coppie che sono insieme da tempo potrebbe essere una giornata di confronto, avete bisogno di parlare e dire cosa c’è che non va in amore. Sul lavoro chi vuole farsi avanti con nuovi progetti deve farlo con cautela.

IL SEGNO FORTUNATO DI DOMANI 23 NOVEMBRE 2020, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato di domani, secondo Paolo Fox è quello dell’Ariete: Venere non è più opposta, quindi potete tirare un sospiro di sollievo.

