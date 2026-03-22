Oroscopo Paolo Fox domani | Lunedì 23 marzo 2026 | Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

OROSCOPO PAOLO FOX DOMANI – Molti italiani tutti i giorni vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox propone le sue previsioni in diretta tv (spesso è ospite in trasmissioni Rai come I fatti vostri) o in radio (da anni ha una rubrica su LatteMiele). Previsioni che poi troviamo online. Ma cosa classificare le stelle per la giornata di domani? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di domani, lunedì 23 marzo 2026, per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci presenti online:

BILANCIA

Cari Bilancia, cercate equilibrio, ma qualcosa vi spinge a uscire dalla vostra zona di comfort. Ed è un bene! Nel lavoro potreste dover prendere una posizione più decisa. In amore le stelle parlano di chiarimenti importanti: meglio dire tutto, ma con dolcezza.

SCORPIONE

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (lunedì 23 marzo 2026), giornata intensa! Sentite tutto più forte: emozioni, intuizioni, sensazioni. Nel lavoro avete una marcia in più, soprattutto se dovete capire una situazione complessa. In amore c’è profondità, ma anche un pizzico di mistero: non chiudetevi troppo.

LA TABELLA PER CALCOLARE L’ASCENDENTE

SAGITTARIO

Cari Sagittario, energia in ripresa! Oggi avete voglia di fare, di muovervi, di cambiare qualcosa. Nel lavoro potrebbe nascere un’idea improvvisa che merita attenzione. In amore torna la leggerezza: meno pensieri, più spontaneità.

CAPRICORNO

Cari Capricorno, giornata concreta ma non noiosa. State costruendo qualcosa di importante e oggi arriva una piccola conferma. Nel lavoro siete solidi, affidabili, precisi. In amore però dovete aprirvi di più: non basta esserci, bisogna anche farsi sentire.

ACQUARIO

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (lunedì 23 marzo 2026), siete fuori dagli schemi… più del solito! E questo può essere un grande vantaggio. Nel lavoro trovate soluzioni originali. In amore attenzione: qualcuno potrebbe non capire subito il vostro modo di fare. Spiegatevi meglio.

PESCI

Cari Pesci, giornata da sogno… ma anche concreta! Strano ma vero: riuscite a unire intuizione e praticità. Nel lavoro una vostra idea può prendere forma. In amore c’è dolcezza, ma anche maggiore consapevolezza: sapete cosa volete davvero.

IL SEGNO FORTUNATO DI DOMANI, 23 MARZO 2026, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani, è quello dei Pesci: giornata da sogno… ma anche concreta! Strano ma vero: riuscite a unire intuizione e praticità.