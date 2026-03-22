Oroscopo Paolo Fox domani | Lunedì 23 marzo 2026 | Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine

OROSCOPO PAOLO FOX DOMANI – Molti italiani tutti i giorni vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox propone le sue previsioni in diretta tv (spesso è ospite in trasmissioni Rai come I fatti vostri) o in radio (da anni ha una rubrica su LatteMiele). Previsioni che poi vengono riportate online da diverse testate. Cosa prevedono le stelle per la giornata di domani? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di domani, lunedì 23 marzo 2026, per i segni di Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine presenti online:

ARIETE

Cari Ariete, che energia! Ma attenzione: oggi non dovete correre, dovete mirare bene. C’è una situazione che vi spinge ad agire subito, ma il cielo vi invita a riflettere prima di fare la mossa decisiva. Nel lavoro qualcuno potrebbe mettervi alla prova, e voi risponderete con grinta. In amore, però, meno fuoco e più ascolto: una persona vuole capirvi davvero.

TORO

Cari Toro, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (lunedì 23 marzo 2026), giornata interessante! Siete più centrati e sicuri rispetto ai giorni scorsi. State costruendo qualcosa di importante, anche se lentamente. Nel lavoro arrivano segnali concreti: non grandi rivoluzioni, ma passi solidi. In amore cresce il bisogno di stabilità, ma anche di sentirsi apprezzati: fatevi sentire senza paura.

GEMELLI

Cari Gemelli, la vostra testa va a mille! Idee, pensieri, messaggi… tutto si muove velocemente. Attenzione però a non dire troppo o troppo in fretta. Nel lavoro una proposta o una novità potrebbe incuriosirvi molto. In amore basta poco per creare confusione: meglio essere chiari, anche se costa un po’.

CANCRO

Cari Cancro, giornata emotiva ma potente. Non sottovalutate quello che sentite oggi: le vostre emozioni sono una bussola. Nel lavoro evitate polemiche inutili, qualcuno potrebbe provocarvi. In amore invece… wow, c’è qualcosa di profondo che si muove: un chiarimento può cambiare tutto.

LEONE

Cari Leone, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (lunedì 23 marzo 2026), tornate protagonisti! Oggi avete una luce speciale, anche se all’inizio della giornata potreste sentirvi un po’ sottotono. Nel lavoro arriva l’occasione di farvi valere. In amore passione alta, ma occhio all’orgoglio: non serve vincere, serve capirsi.

VERGINE

Cari Vergine, giornata da veri strateghi. State mettendo ordine dentro e fuori, e questo vi dà un vantaggio enorme. Nel lavoro riuscite a vedere cose che altri ignorano. In amore però… meno testa e più cuore! Non tutto si può controllare.

IL SEGNO FORTUNATO DI DOMANI, 23 MARZO 2026, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani, è quello della Vergine: giornata da veri strateghi.