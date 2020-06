Oroscopo Paolo Fox domani | Lunedì 22 giugno 2020 | Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

OROSCOPO PAOLO FOX DOMANI – Sono molti gli italiani che tutti i giorni vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox ogni giorno propone le sue previsioni in tv (in trasmissioni Rai come Mezzogiorno in Famiglia e I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele). Cosa prevedono le stelle per la giornata di domani? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di domani, lunedì 22 giugno 2020, per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci:

BILANCIA

Cari Bilancia, domani dovrete fare i conti con qualche problemino a livello sentimentale. D’altronde Luna e Sole non sono dalla vostra parte, per cui il rischio di litigi e tensioni con il partner è molto alto. Evitate in ogni caso tradimenti che farebbero solo soffrire l’altra persona. Come se non bastasse, potrebbero esserci questioni burocratiche o legali da risolvere.

SCORPIONE

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di domani di Paolo Fox in amore dovreste cercare maggiore tranquillità, per evitare litigi e discussioni con il partner. Chi vi vuole bene, d’altronde, saprà ammettere i propri eventuali errori. Ricordate che la sincerità paga sempre, anche nelle amicizie o nei rapporti di lavoro. Altrimenti dovete accettarne le conseguenze.

LA TABELLA PER CALCOLARE L’ASCENDENTE

SAGITTARIO

Cari Sagittario, potrebbero esserci tensioni e discussioni con il partner a causa di questioni economiche. Meglio sempre parlarsi chiaramente ed evitare problemi. Una giornata quella di domani in cui dovrete fare particolare attenzione anche in campo lavorativo, specie nei rapporti con Vergine e Gemelli.

TUTTI GLI OROSCOPI DI PAOLO FOX

CAPRICORNO

Cari Capricorno, secondo l’oroscopo di domani di Paolo Fox la Luna in opposizione crea più di qualche problema al vostro segno soprattutto in amore. Se ci sono questioni e situazioni che non vanno nel rapporto con il partner, parlatevi e chiarite. Un punto d’incontro, se c’è il sentimento, si trova sempre. Sul lavoro evitate conflitti con i colleghi.

ACQUARIO

Cari Acquario, domani vi sentirete particolarmente passionali e carichi d’eros. Il vostro partner sicuramente lo noterà e lo apprezzerà. Preparatevi dunque a una serata da trascorrere sotto le coperte. Chi è single potrebbe ricevere la visita inaspettata di un ex o di un vecchio amico: ritorno di fiamma? Novità in vista sul lavoro.

LE AFFINITÀ DI COPPIA PER TUTTI I SEGNI ZODIACALI

PESCI

Cari Pesci, l’oroscopo di Paolo Fox di domani prevede una giornata molto positiva per il vostro segno in amore: avete d’altronde Luna e Sole favorevoli, per cui potete osare e approfittare del favore delle stelle. Sul lavoro i problemi e le questioni da chiarire non mancano. Parlatevi per non creare polemiche con colleghi e superiori.

IL SEGNO FORTUNATO DI DOMANI, 22 GIUGNO 2020, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani, è quello dell’Acquario: sul lavoro ci saranno presto cambiamenti importanti. Dal punto di vista sentimentale preparatevi ad una giornata carica di passione.

LE PREVISIONI DI OGGI PER ARIETE, TORO, GEMELLI, CANCRO, LEONE E VERGINE

Potrebbero interessarti Oroscopo Paolo Fox di domani per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine | Lunedì 22 giugno 2020 Oroscopo Branko oggi, domenica 21 giugno 2020: le previsioni segno per segno Oroscopo Paolo Fox di oggi per Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci | Domenica 21 giugno 2020