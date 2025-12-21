Oroscopo Paolo Fox domani | Lunedì 22 dicembre 2025 | Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

OROSCOPO PAOLO FOX DOMANI – Molti italiani tutti i giorni vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox propone le sue previsioni in diretta tv (spesso è ospite in trasmissioni Rai come I fatti vostri) o in radio (da anni ha una rubrica su LatteMiele). Previsioni che poi troviamo online. Ma cosa classificare le stelle per la giornata di domani? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di domani, lunedì 22 dicembre 2025, per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci presenti online:

BILANCIA

Cari Bilancia, avete bisogno di ritrovare equilibrio. Sul lavoro ci sono decisioni da prendere, anche se non vi piacciono le scelte drastiche. In amore il cielo favorisce i chiarimenti: meglio affrontare ora un discorso importante piuttosto che rimandare. Chi è solo può fare un incontro piacevole.

SCORPIONE

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (lunedì 22 dicembre 2025), siete profondi e determinati. Sul lavoro state cambiando modo di vedere alcune situazioni: qualcosa va chiuso per fare spazio al nuovo. In amore siete intensi, ma anche più esigenti del solito. Attenzione a non creare tensioni inutili: a volte basta abbassare i toni.

SAGITTARIO

Cari Sagittario, c’è voglia di libertà e di novità. Sul lavoro arrivano nuove idee o proposte, ma vanno valutate con attenzione. In amore siete più leggeri e ottimisti, ma qualcuno potrebbe chiedervi maggiore presenza. Buon momento per chi vuole rimettersi in gioco.

CAPRICORNO

Cari Capricorno, siete concentrati sugli obiettivi. Il lavoro resta al centro dei pensieri, ma attenzione a non trascurare il riposo. In amore c’è bisogno di maggiore dialogo: dire quello che provate vi aiuterà a sentirvi più vicini a chi amate. Periodo utile per rafforzare i legami.

ACQUARIO

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (lunedì 21 dicembre 2025), il cielo vi rende creativi e un po’ ribelli. Sul lavoro avete bisogno di stimoli nuovi: attenzione però a non rompere equilibri utili. In amore cercate libertà, ma senza allontanarvi troppo. Chi è solo potrebbe vivere un incontro improvviso e curioso.

PESCI

Cari Pesci, siete più sensibili e intuitivi. Sul lavoro seguite l’istinto, ma restate con i piedi per terra. In amore c’è dolcezza, ma anche bisogno di certezze. È un buon momento per chiarire ciò che sentite davvero e per prendervi cura di voi stessi.

IL SEGNO FORTUNATO DI DOMANI, 22 DICEMBRE 2025, SECONDO PAOLO FOX

