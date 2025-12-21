Oroscopo Paolo Fox domani | Lunedì 22 dicembre 2025 | Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine

OROSCOPO PAOLO FOX DOMANI – Molti italiani tutti i giorni vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox propone le sue previsioni in diretta tv (spesso è ospite in trasmissioni Rai come I fatti vostri) o in radio (da anni ha una rubrica su LatteMiele). Previsioni che poi vengono riportate online da diverse testate. Cosa prevedono le stelle per la giornata di domani? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di domani, lunedì 22 dicembre 2025, per i segni di Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine presenti online:

ARIETE

Cari Ariete, un periodo in cui vi sentite un po’ impazienti, come se tutto dovesse muoversi più velocemente. In realtà il cielo vi invita a dosare meglio le energie. Sul lavoro serve calma: una risposta arriva, ma non va forzata. In amore c’è bisogno di maggiore ascolto; chi è solo può fare un incontro interessante, ma senza fretta.

TORO

Cari Toro, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (lunedì 22 dicembre 2025), state cercando stabilità, ma qualcosa vi spinge a cambiare abitudini. Sul lavoro è il momento giusto per sistemare questioni pratiche ed economiche. In amore il cielo favorisce i chiarimenti: parlare con sincerità può rafforzare un rapporto. Chi è solo ha bisogno prima di tutto di sentirsi sereno con se stesso.

GEMELLI

Cari Gemelli, la mente è sempre attiva e le idee non mancano. Attenzione però a non fare troppe cose insieme. Sul lavoro è importante concentrarsi su un obiettivo alla volta. In amore torna la voglia di comunicare, ma non tutti riescono a starvi dietro: cercate di essere più presenti e meno distratti.

CANCRO

Cari Cancro, vi sentite più sensibili del solito, ma anche più attenti a ciò che vi circonda. Sul lavoro serve pazienza: i risultati arrivano con costanza. In amore c’è bisogno di sicurezza e conferme; chi è in coppia deve ritrovare dialogo, chi è solo potrebbe pensare ancora a una storia del passato.

LEONE

Cari Leone, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (lunedì 22 dicembre 2025), torna la voglia di mettersi in gioco. Sul lavoro potete dimostrare il vostro valore, ma senza arroganza. È un buon momento per riprendere un progetto lasciato a metà. In amore siete passionali, ma attenzione a non voler avere sempre l’ultima parola: un piccolo compromesso può fare bene.

VERGINE

Cari Vergine, siete concentrati e pratici, ma un po’ stanchi. Il cielo vi invita a rallentare e a non pretendere troppo da voi stessi. Sul lavoro meglio organizzare e pianificare. In amore serve più spontaneità: lasciatevi andare alle emozioni senza analizzare tutto.

IL SEGNO FORTUNATO DI DOMANI, 22 DICEMBRE 2025, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani, è quello del Leone: torna la voglia di mettersi in gioco. Sul lavoro potete dimostrare il vostro valore, ma senza arroganza.