Icona app
Leggi TPI direttamente dalla nostra app: facile, veloce e senza pubblicità
Installa
Banner abbonamento
Cerca
Ultimo aggiornamento ore 10:08
HomeLeggi il settimanalePoliticaEsteriCronacaRomaDiscutiamo!OpinioniEconomiaAmbienteSondaggiMilanoTVSportSpettacoliCostumeGossipLotterieOroscopoCinemaStasera in tvCalcioSerie ALavoroPensioniMeteoSaluteCucinaTecnologiaViaggiTurismoWorkshopNewsletter
Banner abbonamento
HomeLeggi il settimanalePoliticaEsteriCronacaRomaDiscutiamo!OpinioniEconomiaAmbienteSondaggiMilanoTVSportSpettacoliCostumeGossipLotterieOroscopoCinemaStasera in tvCalcioSerie ALavoroPensioniMeteoSaluteCucinaTecnologiaViaggiTurismoWorkshopNewsletter
About TPITPI ContattiPrivacy PolicyCookie Policy
Immagine autore
Gambino
Immagine autore
Telese
Immagine autore
Mentana
Immagine autore
Revelli
Immagine autore
Stille
Immagine autore
Urbinati
Immagine autore
Dimassi
Immagine autore
Cavalli
Immagine autore
Antonellis
Immagine autore
Serafini
Immagine autore
Bocca
Immagine autore
Sabelli Fioretti
Immagine autore
Guida Bardi
Home » Oroscopo
Oroscopo

Oroscopo Paolo Fox di domani per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine | Lunedì 22 dicembre 2025

Immagine di copertina
di Marco Nepi
Immagine dell'autore

Oroscopo Paolo Fox domani | Lunedì 22 dicembre 2025 | Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine

OROSCOPO PAOLO FOX DOMANI – Molti italiani tutti i giorni vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox propone le sue previsioni in diretta tv (spesso è ospite in trasmissioni Rai come I fatti vostri) o in radio (da anni ha una rubrica su LatteMiele). Previsioni che poi vengono riportate online da diverse testate. Cosa prevedono le stelle per la giornata di domani? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di domani, lunedì 22 dicembre 2025, per i segni di Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine presenti online:

ARIETE

Cari Ariete, un periodo in cui vi sentite un po’ impazienti, come se tutto dovesse muoversi più velocemente. In realtà il cielo vi invita a dosare meglio le energie. Sul lavoro serve calma: una risposta arriva, ma non va forzata. In amore c’è bisogno di maggiore ascolto; chi è solo può fare un incontro interessante, ma senza fretta.

TORO

Cari Toro, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (lunedì 22 dicembre 2025), state cercando stabilità, ma qualcosa vi spinge a cambiare abitudini. Sul lavoro è il momento giusto per sistemare questioni pratiche ed economiche. In amore il cielo favorisce i chiarimenti: parlare con sincerità può rafforzare un rapporto. Chi è solo ha bisogno prima di tutto di sentirsi sereno con se stesso.

LA TABELLA PER CALCOLARE L’ASCENDENTE
GEMELLI 

Cari Gemelli, la mente è sempre attiva e le idee non mancano. Attenzione però a non fare troppe cose insieme. Sul lavoro è importante concentrarsi su un obiettivo alla volta. In amore torna la voglia di comunicare, ma non tutti riescono a starvi dietro: cercate di essere più presenti e meno distratti.

CANCRO

Cari Cancro, vi sentite più sensibili del solito, ma anche più attenti a ciò che vi circonda. Sul lavoro serve pazienza: i risultati arrivano con costanza. In amore c’è bisogno di sicurezza e conferme; chi è in coppia deve ritrovare dialogo, chi è solo potrebbe pensare ancora a una storia del passato.

oroscopo paolo fox domani

LEONE

Cari Leone, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (lunedì 22 dicembre 2025), torna la voglia di mettersi in gioco. Sul lavoro potete dimostrare il vostro valore, ma senza arroganza. È un buon momento per riprendere un progetto lasciato a metà. In amore siete passionali, ma attenzione a non voler avere sempre l’ultima parola: un piccolo compromesso può fare bene.

VERGINE

Cari Vergine, siete concentrati e pratici, ma un po’ stanchi. Il cielo vi invita a rallentare e a non pretendere troppo da voi stessi. Sul lavoro meglio organizzare e pianificare. In amore serve più spontaneità: lasciatevi andare alle emozioni senza analizzare tutto.

IL SEGNO FORTUNATO DI DOMANI, 22 DICEMBRE 2025, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani, è quello del Leone: torna la voglia di mettersi in gioco. Sul lavoro potete dimostrare il vostro valore, ma senza arroganza.

LE PREVISIONI DI DOMANI PER BILANCIA, SCORPIONE, SAGITTARIO, CAPRICORNO, ACQUARIO E PESCI
L’OROSCOPO DELLA SETTIMANA
Marco Nepi
Collaboratore di TPI dal 2019, scrivo news di attualità, gossip, lotto, oroscopo e sport.
Immagine dell'autore
Ti potrebbe interessare
Oroscopo / Oroscopo Paolo Fox di domani per Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci | Lunedì 22 dicembre 2025
Oroscopo / Oroscopo Branko oggi, domenica 21 dicembre 2025: le previsioni segno per segno
Oroscopo / Oroscopo Paolo Fox di oggi per Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci | Domenica 21 dicembre 2025
Ti potrebbe interessare
Oroscopo / Oroscopo Paolo Fox di domani per Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci | Lunedì 22 dicembre 2025
Oroscopo / Oroscopo Branko oggi, domenica 21 dicembre 2025: le previsioni segno per segno
Oroscopo / Oroscopo Paolo Fox di oggi per Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci | Domenica 21 dicembre 2025
Oroscopo / Oroscopo Paolo Fox di oggi per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine | Domenica 21 dicembre 2025
Oroscopo / Oroscopo Paolo Fox di domani per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine | Domenica 21 dicembre 2025
Oroscopo / Oroscopo Paolo Fox di domani per Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci | Domenica 21 dicembre 2025
Oroscopo / Oroscopo Branko oggi, sabato 20 dicembre 2025: le previsioni segno per segno
Oroscopo / Oroscopo Paolo Fox di oggi per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine | Sabato 20 dicembre 2025
Oroscopo / Oroscopo Paolo Fox di oggi per Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci | Sabato 20 dicembre 2025
Oroscopo / Oroscopo Paolo Fox di domani per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine | Sabato 20 dicembre 2025
Ricerca