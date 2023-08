Oroscopo Paolo Fox domani | Lunedì 21 agosto 2023 | Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

OROSCOPO PAOLO FOX DOMANI – Molti italiani tutti i giorni vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox propone le sue previsioni in diretta tv (spesso è ospite in trasmissioni Rai come I fatti vostri) o in radio (da anni ha una rubrica su LatteMiele). Previsioni che poi troviamo online. Ma cosa classificare le stelle per la giornata di domani? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di domani, lunedì 21 agosto 2023, per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci presenti online:

BILANCIA

Cari Bilancia, il fine settimana viaggerà con la Luna nel segno e coinvolgerà i single che hanno voglia di riscrivere la pagina dei sentimenti; per le coppie stabili si avvicina invece un periodo tranquillo. Pacifico.

SCORPIONE

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (lunedì 21 agosto 2023), poco dopo il fine settimana, esattamente martedì, per i single arriveranno dei chiarimenti importanti. Per le coppie, invece, nei prossimi giorni non dovranno tirare troppo la corda.

SAGITTARIO

Cari Sagittario, per i single la cosa più importante nei prossimi giorni sarà avere le idee chiare; le coppie avranno la possibilità di risolvere eventuali incomprensioni sorte di recente.

CAPRICORNO

Cari Capricorno, i prossimi per voi saranno giorni di incontri occasionali in particolare per i single più volenterosi. Le coppie recupereranno un po’ del rapporto perduto.

ACQUARIO

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (lunedì 21 agosto 2023), giurare amore eterno nei prossimi giorni non vi sembrerà la cosa giusta. I single in queste ore cercheranno spazi di libertà e al tempo stesso una persona con cui condividere progetti e ideali.

PESCI

Cari Pesci, poco dopo il fine settimana per i single sarà il momento adatto per fare incontri; nelle coppie, invece, si potrà parlare con serenità. Affrontare i problemi e risolverli.

IL SEGNO FORTUNATO DI DOMANI, 21 AGOSTO 2023, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani, è quello del Sagittario: le coppie avranno la possibilità di risolvere eventuali incomprensioni sorte di recente.