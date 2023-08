Oroscopo Paolo Fox domani | Lunedì 21 agosto 2023 | Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine

OROSCOPO PAOLO FOX DOMANI – Molti italiani tutti i giorni vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox propone le sue previsioni in diretta tv (spesso è ospite in trasmissioni Rai come I fatti vostri) o in radio (da anni ha una rubrica su LatteMiele). Previsioni che poi vengono riportate online da diverse testate. Cosa prevedono le stelle per la giornata di domani? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di domani, lunedì 21 agosto 2023, per i segni di Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine presenti online:

ARIETE

Cari Ariete, il fine settimana in corso darà il via ad un periodo nel quale arriverà una bella soddisfazione in ambito lavorativo ma non solo; nella vita di coppia, invece, non si esclude qualche disagio. Cercate di tenere duro e andare avanti.

TORO

Cari Toro, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (lunedì 21 agosto 2023), nel corso dei prossimi giorni nuove storie potrebbero nascere lontano dal solito ambiente. Doppia prudenza, soprattutto se c’è un ex con cui sono ancora aperte delle dispute.

GEMELLI

Cari Gemelli, troppi single perdono tempo con amori impossibili, storie senza futuro. Tranquilli: i prossimi non saranno giorni difficili e i più volenterosi faranno progetti di coppia anche molto importanti.

CANCRO

Cari Cancro, questo che state vivendo sarà un fine settimana incerto per i single: qualcosa non quadrerà in amore. Per le coppie il fine settimana aprirà una settimana pesante, in particolare per chi convive.

LEONE

Cari Leone, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (lunedì 21 agosto 2023), per i single potrebbe essere arrivato il momento di frequentare qualcuno. Una persona che potrebbe rivelarsi importante per voi. Per le coppie la nuova settimana potrebbe essere un po’ polemica e complicata da gestire.

VERGINE

Cari Vergine, i single devono limitare la diffidenza, mentre le coppie che negli ultimi mesi hanno dato più spazio al lavoro ora devono recuperare il tempo perduto.

IL SEGNO FORTUNATO DI DOMANI, 21 AGOSTO 2023, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani, è quello dell’Ariete: in arrivo una bella soddisfazione.