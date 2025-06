Oroscopo Paolo Fox domani | Lunedì 2 giugno 2025 | Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

Di seguito le previsioni dell'oroscopo di Paolo Fox di domani, lunedì 2 giugno 2025, per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci presenti online:

BILANCIA

Cari Bilancia, giornata tra le migliori: incontri vantaggiosi per il futuro e non esitate a farvi avanti. Sono favoriti gli accordi. Una separazione nel corso delle prossime ore potrebbe rivelarsi liberatoria; se desiderate cambiare look o aspetto fisico, questo è il momento giusto

SCORPIONE

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (lunedì 2 giugno 2025), le ultime giornate di questo mese di maggio possono aiutarvi a superare piccoli equivoci e incomprensioni. Proposte importanti in arrivo. Mese di riflessione in vista di grandi opportunità da giugno che oramai è veramente alle porte.

SAGITTARIO

Cari Sagittario, potreste vivere un momento di passione con il partner. Prospettive interessanti, soprattutto per chi ha chiuso un’attività o ha vissuto difficoltà nel mese passato. Giornata focalizzata sulla professione. Potreste compiere progressi significativi.

CAPRICORNO

Cari Capricorno, siete più pazienti del solito, disponibili e comprensivi. Valutate se rafforzare o lasciar andare legami traballanti. Chi esercita un’attività indipendente nel corso delle prossime ore avrà possibilità di trovare accordi. Anche importanti.

ACQUARIO

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (lunedì 2 giugno 2025), calma ed equilibrio. La Luna in questo fine maggio è in ottimo aspetto; se ci sono stati diverbi, ora si possono superare. Miglioramento nella creatività; dedicate particolare cura alla pelle.

PESCI

Cari Pesci, il cielo offre un’opportunità preziosa per affrontare eventuali conflitti amorosi o questioni irrisolte. È un momento sì per esprimere ciò che senti e risolvere situazioni che hanno pesato a lungo.

IL SEGNO FORTUNATO DI DOMANI, 2 GIUGNO 2025, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani, è quello della Bilancia: giornata molto fortunata. La situazione professionale è molto intrigante. I cuori solitari dovrebbero iniziare a frequentare gente nuova. Se una persona è già presente nel tuo cuore, organizza un bell’incontro.